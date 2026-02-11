«Я ненавижу себя и хочу умереть»: каким был Курт Кобейн вне сцены

Фото: www.globallookpress.com/Kelly Swift

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

История рок-иконы оказывается куда страннее и мрачнее привычного мифа о гении гранжа.

Будущий лидер Nirvana родился 20 февраля 1967 года в небольшом городе Абердине (штат Вашингтон). Его мать Венди была домохозяйкой, отец Дональд — автомехаником. Семья жила небогато, однако мальчик не испытывал нужды. С ранних лет он рисовал, сочинял стихи и даже пел в баптистском хоре. Музыкальные способности поддерживали родственники: дядя играл в группе, тетя выступала в ансамбле.

Развод родителей стал для него тяжелым ударом. Девятилетний Курт оставил на стене своей комнаты надпись о ненависти к матери и отцу.

«Я больше не мог встречаться с некоторыми из моих друзей в школе, потому что отчаянно хотел иметь классическую, типичную семью: мама и папа. Я жаждал чувства безопасности, поэтому несколько лет обижался на родителей», — признавался Кобейн.

Музыкант говорил, что стыдился своей семьи и болезненно переживал разрушение привычного мира.

Одиночество и драки

В детстве у Кобейна диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ему назначили риталин — препарат, который нередко связывают с формированием зависимости.

Подростком Курт отличался вспыльчивостью, замкнутостью и резкими перепадами настроения. В дневниках он писал о злости и ощущении собственной никчемности. В школе его считали «тупоголовым» из-за слабых оценок.

Курт болезненно воспринимал насмешки над своей худобой. Чтобы скрыть комплексы, он надевал на себя несколько слоев одежды — привычка осталась с ним и во взрослом возрасте.

После развода родителей он скитался между домами матери и отца, нередко ночевал у друзей, а иногда — под мостом через реку Уишка. Этот эпизод лег в основу песни «Something In The Way» и дал название концертному альбому «From The Muddy Banks Of The Wishkah».

Ранние проблемы с законом

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Впервые наркотики Курт попробовал в восьмом классе. С годами увлечение переросло в зависимость: к двадцати годам музыкант уже употреблял тяжелые вещества, утверждая, что таким образом снимает хроническую боль в животе.

В 1985-м его задержали за граффити на стене банка, а через год — за хождение по крыше в состоянии опьянения.

Семья Кобейнов, по словам его родственницы-психиатра, имела склонность к психическим расстройствам и алкоголизму. Два дяди по отцовской линии покончили с собой.

Провокации, дружба и позиция

В старшей школе он сблизился с девушками и чувствовал себя «не таким», как сверстники.

«На протяжении всей своей жизни я всегда был очень близок с девушками, дружил с ними. И я всегда был очень болезненным, женственным человеком, поэтому какое-то время думал, что я гей*, потому что не находил ни одну из девочек в моей старшей школе привлекательной. У них были действительно ужасные стрижки и испорченные взгляды. Так что я подумал, что на какое-то время попытаюсь быть геем, хоть на самом деле меня больше сексуально привлекают женщины», — сказал Курт в интервью изданию The Advocate в 1993 году.

Кобейн выступал против расизма, гомофобии и женоненавистничества и заявлял, что не стал бы поддерживать артистов с подобными взглядами.

Fecal Matter и странное искусство

Первую группу он назвал Fecal Matter. Коллектив просуществовал недолго, а часть материала позже перешла в репертуар Nirvana.

Кобейн рисовал пугающие картины, интересовался анатомией и медицинской тематикой. Обложка альбома Incesticide отражает его мрачную эстетику.

Некоторое время он всерьез думал о службе во флоте. Работал инструктором по плаванию для детей. А запись Nevermind пришлась на период, когда у него не было постоянного жилья.

Эмбрионы, куклы и сцена после передозировки

Курт собирал медицинские макеты эмбрионов разных стадий развития и использовал их изображения в оформлении «In Utero». В свободное время он лепил кукол из глины, придавая им вид антиквариата.

«Я запекаю их, а затем придаю им состаренный вид и надеваю на них старую одежду. Они выглядят так, будто я действительно наткнулся на настоящий антиквариат, потому что я не знаю, где найти кукол, которые есть в тех журналах. Я мог бы пойти на выставку коллекционеров кукол, но они такие дорогие. Некоторые стоят около 50 тысяч долларов», — рассказывал музыкант.

Несмотря на неоднократные передозировки, он продолжал выходить на сцену, давать интервью и записывать хиты.

«Курдт», ненависть к хитам и конфликты

Фото: www.globallookpress.com/Michelson

Иногда он подписывался «Курдтом» — в шутку или в моменты внутреннего раздвоения. Став мировым хитом, «Smells Like Teen Spirit» начала его раздражать, и он отказывался исполнять ее на концертах.

В 1993 году музыканта арестовали по обвинению в домашнем насилии после конфликта с Кортни Лав. Подробности происшествия до конца не ясны.

Кобейн не раз предпринимал попытки суицида и переживал тяжелые кризисы. В предсмертной записке он процитировал строку Нила Янга: «Лучше сгореть, чем исчезнуть».

Последние штрихи

Он играл на гитаре левой рукой, на барабанах — правой. Его любимым инструментом был левосторонний Fender Jaguar 1965 года. Название I Hate Myself And I Want To Die он хотел дать альбому, но в итоге пластинка вышла под именем In Utero.

Первый промоутер Nirvana впоследствии стал судмедэкспертом, расследовавшим смерть музыканта.

История Кобейна — это не только легенда о рок-звезде, но и хроника внутренней борьбы, которая так и не закончилась победой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в деле Курта Кобейна нашли пугающие несостыковки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России