Мужчина повис на уровне шестого этажа.

В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и повис на проводах дома на улице Правды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, мужчина работал на крыше без специальной страховки. Он повис на проводах на уровне шестого этажа. Спасать его полез друг-альпинист.

На помощь к мужчине выехали сотрудники экстренных служб. Прибывшие сотрудники эвакуировали дворника с проводов с помощью автолестницы. Мужчина не получил серьезных травм.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

