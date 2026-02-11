Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Нападавший был задержан, о его мотивах информации пока нет.

Стрельба произошла в Анапском индустриальном техникуме на улице Промышленной, сообщил источник 5-tv.ru. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии. Улица, на которой находится техникум, до сих пор оцеплена

Очевидцы сообщали о звуках, похожих на хлопки или выстрелы, были слышны женские крики, люди в панике бегали по улицам. Студенты слышали несколько громких выстрелов при нападении на Анапский индустриальный техникум. После этого всем сказали закрываться в кабинетах и загородить двери столами и стульями.

В результате перестрелки пострадали три человека, все они эвакуированы в городскую больницу города Анапы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще двое — в среднем.

