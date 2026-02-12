«Мне осталась обезьяна Чи-Чи-Чи»: Мария Горбань пошутила о будущей роли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Актриса с удовольствием бы снялась в экранизации какой-нибудь детской сказки, но режиссеры ее не приглашают.

Актриса Мария Горбань на премьере фильма "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна призналась корреспонденту 5-tv.ru, что не прочь примерить на себя сказочный образ.

Горбань с улыбкой рассказала, что мечтала бы сыграть Лису Алису в экранизации «Буратино».

«Я бы очень хотела сыграть Лису Алису „Буратино“. Уже этот фильм сняли, я недавно была в кино с дочкой. Конечно же, потрясающая Исакова, я ее обожаю», — сказала актриса.

Она добавила, что с удовольствием согласилась бы и на более эксцентричную роль.

«Наверное, мне досталась бы роль обезьянки Чи-Чи-Чи. Вот с удовольствием ее сыграю», — пошутила звезда.

Мария Горбань — выпускница ГИТИСа, родилась в творческой семье: ее отец работал в театральной сфере, поэтому сценическая среда сопровождала ее с детства. Широкую известность актрисе принесла роль в популярном сериале Кухня, где ее героиня запомнилась зрителям харизмой, ироничностью и яркой подачей. Позже успех закрепили проекты «Отель Элеон», «Гранд», «Женщины против мужчин», «Любовь в большом городе — 3» и другие комедийные картины.

