Отца погибшего девятилетнего Паши из Ленобласти проверят на полиграфе

Такую же процедуру уже прошел подозреваемый в убийстве мальчика.

Отца убитого в Ленинградской области девятилетнего Паши полиция проверит на полиграфе. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным инсайдера, отца погибшего мальчика правоохранительные органы в рамках следствия собираются проверить на полиграфе. Ранее такую же проверку прошел подозреваемый в убийстве ребенка 38-летний Петр Жилкин. Результаты процедуры пока не были обработаны.

Жилкин подозревается не только в лишении жизни ребенка, но и в педофилии. На его компьютере представители правоохранительных органов нашли материалы с детской порнографией.

Паша рос в многодетной семье, кроме него в ней воспитывались еще шестеро мальчиков и девочек. По предположению следствия, один из детей мог вступать в интимную связь с подозреваемым. Однако ребенок тяжело идет на контакт с полицейскими и практически ничего не рассказывает.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют друга убитого мальчика. Он, по информации следствия, он неоднократно бывал в доме Жилкина. В последний раз в гости к подозреваемому он приходил, чтобы почистить двор от снега. Мальчик интимную связь с мужчиной отрицает и на контакт с полицейскими не идет.

Паша пропал 30 января. А 3 февраля его связанное скотчем тело нашли в одном из водоемов Ленинградской области. Подозреваемый был задержан. Он свою вину признал и на допросе заявил, что убил ребенка из-за того, что мальчик его шантажировал. По одной из версий следствия, Паша знал о нездоровом интересе мужчины к детям и угрожал рассказать об этом полиции. За молчание ребенок просил 500 тысяч рублей.

