Мать и отец не могли сдержать слез: погибшего от рук педофила 9-летнего Пашу похоронили в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
На церемонию прощания накануне пришло огромное количество неравнодушных людей, не знакомых с семьей ребенка.
Тело девятилетнего Паши Тифитулина, который погиб от рук педофила, предали земле на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Кадры похорон публикует 5-tv.ru.
Прощание с убитым мальчиком прошло сегодня в Северной столице. На церемонию пришло огромное количество людей, не знакомых с семьей погибшего ребенка — среди них волонтеры, которые помогали искать мальчика, и просто неравнодушные граждане, которые не смогли остаться в стороне и решили разделить с близкими погибшего их горе.
Жуткое убийство
Тело ребенка было найдено в замерзшем водоеме 3 февраля в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Мальчик пропал 30 января. По словам волонтера, руки, ноги и голова ребенка были перемотаны скотчем.
Перед исчезновением мальчик около гипермаркета разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в автомобиль. По некоторым данным, Паша и его предполагаемый убийца могли быть знакомы.
Убийцу мальчика задержали. Им оказался 38-летний Петр Жилкин, который признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. Он заявил, что якобы пошел на убийство из-за «шантажa» со стороны мальчика. Эти показания проверяются следствием.
По одной из версий следователей, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны мужчины. За молчание Паша просил 500 тысяч рублей. При этом на личном компьютере мужчины следователи обнаружили откровенные фото с несовершеннолетними.
