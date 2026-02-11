«Жизнь превратилась в ад»: дарксторы и квесты лишают жильцов многоэтажек сна и покоя

Фото, видео: 5-tv.ru

Можно ли изменить законы, не обидев при этом бизнесменов.

Запретить дарксторы и комнаты для квестов в многоэтажках предложили в Совфеде. Такое соседство превращает жизнь владельцев квартир в кошмар. Ночной шум от разгрузки машин, мусор и тараканы… Это то, с чем сейчас вынуждены мириться жители городов. Можно ли изменить законы, не обидев при этом бизнесменов, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Мир ужасов — не только для клиентов. Невольными участниками таких вот хоррор-квестов в подвале становятся и соседи. Больше всех достается воспитанникам детского сада на первом этаже.

«Когда там если днем, вот, например, в яслях тихий час, и они вот там, мы вот как раз над ними, конечно, это слышно», — рассказывает очевидец.

А в этой челябинской многоэтажке — кошмары и без аниматоров. Как только внизу открыли даркстор — склад товаров для онлайн-заказов — в квартиры побежали тараканы! А жильцы потеряли сон.

«Жизнь превратилась, грубо говоря, в ад. У нас до этого никогда не было тараканов. Теперь ползут — вытравить невозможно. Ой, я сейчас расплачусь, извините», — делится жительница Татьяна Теньчурина.

Не дают покоя такие склады с продуктами и петербуржцам. Мы подсчитали: каждые десять минут к этому пункту подъезжают около 20 курьеров. Здесь же они оставляют свой электротранспорт. И таких точек, только по примерным подсчетам, в Петербурге — больше двух с половиной тысяч!

Многоэтажка на Королева хоть и относительно новая, но такой нагрузки уже не выдерживает.

«Электричество иногда, бывает, гасится. Бац — у меня выключается все. Мне кажется, очень сильная нагрузка, в связи с тем, что у них очень много холодильников», — говорит Елена Кустова.

А жильцов элитного дома коммерсанты с первого этажа и вовсе травят! Открыли в паркинге автомойку с химчисткой. Пары проникают в квартиры.

«Шум, вибрация и запахи едкие химические поступают прямо в паркинг, оттуда по вентиляции поднимаются наверх, стоят у нас на этаже и проникают в квартиры. Ежедневно я чувствую вот эти едкие запахи, очень сильно раздражающие горло», — жалуется Виктория Головачева.

Встроенные и пристроенные помещения — лакомый кусок для предпринимателей: и к потребителю близко, и аренда ниже. Навести порядок в жилых домах решили российские сенаторы.

«На что жалуются люди: это шум, ночные разгрузки, это складирование крупногабаритного мусора. Ну и, конечно же, квест-комнаты, которые создают большое количество шума и требуют законодательного урегулирования», — говорит сенатор Надежда Ильина.

Одно из предложений — запретить размещение дарксторов, квестов и, возможно, других раздражающих жильцов бизнесов в многоэтажках. По примеру баров, контактных зоопарков, бань, саун и общественных туалетов. Но для этого придется перекраивать Жилищный кодекс.

«Все, что размещается в многоквартирных домах, всегда достаточно спорно. Поскольку здесь нужно найти баланс: между комфортом для людей и между удобством, когда должны недалеко-надалеко находиться магазины шаговой доступности, парикмахерские и прочие заведения», — объясняет юрист, эксперт в сфере ЖКХ Фатима Кривенцова.

Да и бизнес важно не обидеть, ведь зачастую именно аренда нежилых помещений приносит деньги в этот же дом. И если квесты еще могут съехать, то дарксторам без ущерба для клиентов деваться некуда.

«Размещаются DarkStory таким образом, чтобы достаточно быстро, коротким плечом доставлять все, что необходимо заказчикам услуг доставки. Это очень удобно для сотен тысяч, я бы сказал, даже в некоторых городах для миллионов людей ежедневно. Все-таки у нас должны быть сбалансированные регулирующие меры, которые позволят и бизнесу активно развиваться», — утверждает президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.

Не исключено, что в будущем кого пускать в дом и вовсе будут решать сами собственники путем голосования. Но говорить об этом пока рано. В планах сенаторов для начала проанализировать, как используются нежилые помещения, и только потом составить список, что можно размещать в них законно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.