СССР в эфире: радиостанция «Судного дня» передала загадочный шифр

Коротковолновая станция УВБ-76 снова нарушила монотонное жужжание странной серией кодов.

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», снова передала в эфир закодированные сигналы. Прозвучали слова «СССР», «ГОЛУБЕЙ» и «КОБОЧЕЛН».

«НЖТИ 30601 СССР 8235 0802», — приводит сообщение радиостанции Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий круглосуточно активность данной волны.

Первое сообщение — «СССР» — появилось в эфире в 12:53 по московскому времени. Второе в 13:06, следом за ним — в 13:07 — был передан еще один сигнал.

УВБ-76 — коротковолновый передатчик, более известный под неофициальными названиями «Радио Судного дня» и «Жужжалка». Он работает на частоте 4625 кГц и десятилетиями привлекает внимание радиолюбителей по всему миру.

Основной фон эфира — непрерывный низкий гул, напоминающий механическое жужжание. Время от времени его прерывают короткие голосовые включения: диктор на русском языке зачитывает наборы цифр и условных слов, которые звучат как шифрованные команды. Предполагается, что станция находится на территории России.

О назначении УВБ-76 выдвигаются разные гипотезы. Одна из самых обсуждаемых связывает ее с системой стратегического сдерживания «Периметр» (на Западе известной как «Dead Hand»), где передатчик мог бы использоваться для передачи кодов в экстренных ситуациях. Другая версия предполагает, что речь идет о канале закрытой военной связи — например, для подразделений дальней связи или ракетных войск.

