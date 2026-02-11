«Начну реветь»: неравнодушные люди приходят попрощаться с погибшим от рук педофила 9-летним Пашей

Неравнодушные люди пришли попрощаться с погибшим от рук педофила 9-летним Пашей

Тело мальчика нашли в водоеме районе Нижнего Шингерского водопада 3 февраля.

Жители Петербурга и Ленобласти приходят попрощаться с погибшим от рук педофила девятилетним Пашей Тифитулиным. В беседе с 5-tv.ru местные жители поделились своими чувствами по поводу трагедии.

Местная жительница по имени Екатерина рассказала, как во время поисков волонтеры на улице расспрашивали ее про Пашу. Женщина взяла листовку, но не могла ничем помочь. После этого Екатерина изучила в интернете информацию про мальчика и узнала о его смерти. Местная жительница решила не оставаться в стороне и пришла разделить горе с его близкими.

«Очень сильно распереживалась, как за своих детей. <…> Приехала почтить память мальчика, потому что очень сильное горе», — рассказывает Екатерина.

Старший региональный представитель водолазной группы «Добротворец» Владимир Коченков, лично участвовавший в поисках ребенка, тоже пришел почтить память Паши.

«Тяжелая ситуация», — с горечью говорит Владимир.

Мужчина сокрушается по поводу случившегося и считает, что при поиске мальчика было упущено много времени.

Местная жительница Татьяна, которая также пришла на прощание, не может сдержать слез, так как сама является матерью троих детей.

«Не знала ни семью Павла, ни его самого. Это горе для всех, особенно для матерей, у меня у самой трое деток. Это очень грустно, печально и страшно. Не могу больше говорить, иначе начну реветь», — рассказала Татьяна.

Прощание с убитым мальчиком проходит на Южном кладбище Северной столицы. Его тело было найдено в замерзшем водоеме 3 февраля в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Мальчик пропал 30 января. По словам волонтера, руки, ноги и голова ребенка были перемотаны скотчем.

Перед исчезновением мальчик около гипермаркета разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в автомобиль. По некоторым данным, Паша и его предполагаемый убийца могли быть знакомы.

Убийцу мальчика задержали. Им оказался 38-летний Петр Жилкин, который признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. Он заявил, что якобы пошел на убийство из-за «шантажa» со стороны мальчика. Эти показания проверяются следствием.

По одной из версий следователей, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны мужчины. За молчание Паша просил 500 тысяч рублей. При этом на личном компьютере мужчины следователи обнаружили откровенные фото с несовершеннолетними.

