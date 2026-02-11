Лишние строчки в квитанции: как законно снизить расходы на ЖКУ

Юрист Коновалова: дополнительные платы по ЖКУ не могут быть включены без ведома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперт разъяснил механизмы защиты прав потребителей при обнаружении навязанных коммунальных платежей.

Собственники жилых помещений вправе не вносить плату за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если они были включены в платежный документ без предварительного одобрения жильцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, преподавателя юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрия Коновалова.

По словам эксперта, любые начисления, выходящие за рамки стандартного перечня, должны иметь под собой четкое правовое основание. Речь идет о таких сервисах, как работа консьержей, охрана придомовой территории, дополнительная уборка подъездов или благоустройство.

Юрист подчеркнул, что обязанность по финансированию подобных инициатив наступает для владельца квартиры только в том случае, если было принято соответствующее решение на общем собрании собственников.

Если же управляющая компания или ТСЖ добавили новые пункты в одностороннем порядке, игнорируя волеизъявление граждан, такие действия считаются неправомерными.

Коновалов уточнил, что обязательства по оплате возникают лишь при строгом соблюдении регламента проведения собрания. При этом, оно должно включать наличие кворума и необходимого процента голосов «за».

В ситуации, когда процедурные нормы были нарушены, жильцы, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против, имеют полное право инициировать судебное разбирательство для оспаривания протокола.

Помимо вопросов оплаты навязанных услуг, эксперт напомнил о существовании системы льгот. Определенные группы населения, такие как пенсионеры, ветераны труда и многодетные семьи, могут рассчитывать на существенные скидки. Например, в столице ветеранам труда полагается компенсация в размере половины стоимости коммунальных расходов.

