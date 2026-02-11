Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причиной стали претензии к размещенному контенту.

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Судья огласила решение о назначении денежного взыскания в сумме три миллиона 800 тысяч рублей.

Основанием для составления протокола стало распространение и несвоевременное удаление информации, которую сочли заведомо недостоверной, в том числе касающейся Вооруженных сил России. Кроме того, претензии связаны с публикациями о продаже алкогольной и табачной продукции, а также с размещением и реализацией персональных данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ряд мессенджеров, включая Telegram, игнорируют законодательство РФ. В Роскомнадзоре заявили, что начиная с августа 2025 года в отношении интернет-платформ, допускающих повторяющиеся нарушения законодательства, действует механизм поэтапного ужесточения мер. Поскольку Telegram не устранил выявленные претензии, ведомство намерено и дальше применять к сервису предусмотренные законом ограничения.

