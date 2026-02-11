Звездное новоселье: Лариса Долина прописалась в элитном районе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У певицы также есть загородный дом и недвижимость в Латвии.

Народная артистка России Лариса Долина официально зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в московском районе Лефортово, где проживают ее дочь и внучка. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на риэлтора Алину Правоторину.

Переезд певицы произошел на фоне завершения громкой судебной истории, в результате которой она лишилась жилья в престижных Хамовниках.

Квартира расположена в Юго-Восточном административном округе столицы — в районе, который специалисты называют историческим и востребованным. Несмотря на то что речь идет не об элитных апартаментах в центре, локация считается престижной благодаря близости к центральной части Москвы и развитой инфраструктуре.

Лефортово — это статусно

По словам экспертов рынка недвижимости, Лефортово традиционно привлекает покупателей сочетанием транспортной доступности, исторической атмосферы и относительно высокого качества жилого фонда. Район считается одним из старейших в столице и имеет свою специфику.

Эксперт по недвижимости Константин Муравьев отметил, что в Лефортове расположено много военных объектов и высших учебных заведений, что формирует особый контингент. По его словам, район не относится к классически элитным, однако остается популярным благодаря близости к центру, наличию метро и Лефортовского парка.

Риэлторы подчеркивают, что спрос на двухкомнатные квартиры в этой части города стабильно высок. Такое жилье рассматривается как ликвидный актив — в том числе из-за исторического статуса района и удобной логистики.

Выселение из Хамовников

Переезд Долиной связан с завершением судебного конфликта вокруг квартиры в Хамовниках. Верховный суд окончательно удовлетворил иск покупательницы Полины Лурье. Согласно решению, Лариса Долина, ее дочь и внучка подлежали выселению.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предоставили несколько рабочих дней на освобождение жилья — фактически до 13 января 2026 года с учетом новогодних праздников. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на адвоката певицы, уже к 8 января квартира была освобождена, а ключи должны были быть переданы представителю истца отдельно.

Однако переезд затягивался из-за отсутствия Долиной в столице. Выселение в принудительном порядке состоялось 19 января.

Еще один дом

Журналисты KP.RU также выяснили, что артистка владеет участком на берегу водоема в Подмосковье. На территории расположен трехэтажный особняк площадью около 360 квадратных метров. Кроме того, там же находится второе здание, значительно превосходящее основное строение по размеру.

Соседи утверждают, что дом не пустует.

«В доме постоянно кто-то живет. По крайней мере, снег перед воротами и во дворе чистили даже во время самых лютых снегопадов», — рассказали они изданию.

По словам местных жителей, певица ведет достаточно закрытый образ жизни и передвигается на бронированных минивэнах с тонированными стеклами.

Латвийская недвижимость под санкциями

История с московским жильем — не единственная имущественная линия в биографии артистки последних лет. Еще в начале 2010-х годов у Долиной появились квартиры в Юрмале.

В 2024 году певица попала под санкции Европейского союза, после чего ее активы в Латвии были заморожены. Сама Долина публично жаловалась на невозможность посещать Юрмалу из-за ограничений.

Квартира площадью около 124 квадратных метров находится на берегу Рижского залива.

Юрмала под угрозой

С января 2026 года в Латвии вступили в силу изменения в законодательстве, существенно ужесточающие порядок взыскания долгов по коммунальным платежам. Как сообщил изданию «Абзац» адвокат Геннадий Кузьмин, теперь задолженность по ЖКХ закрепляется за самим объектом недвижимости, а не за его владельцем.

Это означает, что при накоплении долга в течение трех лет управляющая компания получает право инициировать упрощенную судебную процедуру. В рамках такого разбирательства взыскание может происходить за счет принудительной реализации имущества — даже если собственник фактически не проживает в стране.

По словам Кузьмина, в случае запуска механизма квартира Долиной выставится судебным исполнителем на государственный портал электронных торгов. Он не исключил, что при наличии долгов аукцион может состояться в течение ближайших 12-18 месяцев.

Эксперт отметил, что потенциальным покупателем может стать любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения. Однако подобные объекты, как правило, реализуются с дисконтом из-за санкционного статуса владельца.

В случае продажи из вырученной суммы будут вычтены долги по коммунальным услугам, налоги и начисленные пени. Оставшиеся средства перечислят на специальный счет. Доступ к этим деньгам, по словам юриста, будет невозможен до тех пор, пока имя Долиной не исключат из санкционного списка ЕС.

Где живет Лариса Долина после выселения

После выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина временно переехала в съемное жилье. Об этом народная артистка России рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время своего юбилейного концерта «Юбилей в кругу друзей».

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру. Пока в аренду, вот когда сможем приобрести собственное жилье, неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок, возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее сдают на очень хороших условиях в аренду», — поделилась исполнительница хита «Погода в доме».

По словам певицы, договор заключен на длительный срок. Она не исключает, что в будущем сможет выкупить эту недвижимость, если финансовое положение позволит.

При этом временное жилье обходится артистке недешево. Как сообщил продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац», стоимость аренды подобного уровня может достигать 250-350 тысяч рублей в месяц.

По его словам, Долина не намерена отказываться от привычного комфорта даже в непростой период. Речь идет о многокомнатных квартирах в престижных районах Москвы — вблизи станций метро «Тверская» и «Маяковская» — либо о загородных домах в статусных поселках.

Как Долина пережила волну критики

Скандал с квартирой в Хамовниках стал для Ларисы Долиной не только юридическим, но и эмоциональным испытанием. На фоне судебных разбирательств певица столкнулась с жесткой критикой — в соцсетях, в комментариях и даже со стороны некоторых коллег по сцене.

Долина признается: пережить этот период было непросто, однако ей помогли характер и вера в то, что тяжелый этап рано или поздно закончится.

«Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. И все изменяется — все зависит от человека. Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверно, умерла после всего этого. Потому что пережить все это — это надо иметь очень сильный характер. А еще и веру в то, что все наладится», — сказала она в беседе 5-tv.ru.

По словам артистки, вместе с волной негатива она ощущала и искреннюю поддержку — как со стороны поклонников, так и от многих коллег.

«Хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми. Хороших людей больше, они меня очень сильно поддерживали, так же как поддерживали многие коллеги. Это мне дало сил тоже. Надо жить дальше», — заключила звезда.

Для Долиной этот период стал проверкой на прочность. Судебные тяжбы, публичные обсуждения каждой детали сделки и эмоциональное давление не сломили ее, а только закалили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX