Звезда «Отелло» Изольда Лидарская умерла в больнице

Прощание пройдет без публичной церемонии.

Заслуженная артистка России Изольда Лидарская умерла утром 6 февраля. Об этом сообщили aif.ru в ее окружении. По словам источника, актриса незадолго до кончины была госпитализирована и умерла в медицинском учреждении.

«В последние годы она была на заслуженном отдыхе. Похоронами будет заниматься семья. По желанию умершей, церемония прощания будет непубличной. Она не хотела пышности на своих похоронах», — отметил источник издания.

Изольде Александровне было 92 года. Более 50 лет своей жизни она посвятила Оренбургскому театру драмы, где стала одной из ведущих актрис. За годы службы на сцене Лидарская сыграла десятки ролей в классических и современных постановках. В ее творческой биографии — спектакли «Марсиане», «Доходное место», «Гроза», «Отелло», «Ричард III», «Три сестры», «Пока она умирала», «Очень простая история» и многие другие.

