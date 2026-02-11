Нурлану Сабурову грозит до 12 лет лишения свободы в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Ранее комику запретили въезд в Россию на полвека.

Стендап-комика Нурлана Сабурова могут привлечь к уголовной ответственности на родине в Казахстане. Об этом сообщает портал «Ак Жайык».

По информации издания, заявление подано по статье 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Наемничество». Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поводом для проверки стало обращение активиста Марата Турымбетова. Он потребовал у Генпрокуратуры Казахстана проверить действия артиста.

«Мною было инициированно заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидума гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся и в случае если это ложный донос я готов нести ответственность по Закону РК», — написал он в социальной сети.

Заместитель генерального прокурора Казахстана заявил, что подобные обращения относятся к компетенции Комитета национальной безопасности. Материалы направлены в КНБ для правовой оценки.

Сам Сабуров ситуацию пока не комментировал.

Проблемы с въездом в Россию

Ранее Сабурова задержали в аэропорту Внуково по прибытии из Дубая. Ему был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет — с 30 января 2026 года. В качестве оснований назывались интересы национальной безопасности, а также нарушения миграционного законодательства.

До этого, в мае 2025 года, комика штрафовали в аэропорту Шереметьево на пять тысяч рублей за превышение срока пребывания в стране. Тогда ему также грозил трехлетний запрет на въезд.

Карьера и общественный резонанс

Нурлан Сабуров — один из самых известных стендап-комиков, получивший популярность благодаря выступлениям в России и участию в крупных юмористических проектах. В последние годы его концерты регулярно собирали большие залы.

Ситуация с возможным уголовным преследованием в Казахстане и запретом на въезд в Россию может существенно повлиять на его дальнейшую карьеру. Пока официальных обвинений артисту не предъявлено, однако проверка компетентных органов продолжается.

