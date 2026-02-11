Новая глава жизни: экс-супруга Михаила Галустяна отказалась от фамилии шоумена

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Виктория, бывшая супруга шоумена Михаила Галустяна, похоже, окончательно поставила точку в прошлом. После развода она не только занялась саморазвитием, записавшись на курсы ораторского мастерства, но и публично отказалась от фамилии экс-мужа. Теперь в деловом общении она представляется под своей девичьей фамилией — Штефанец. Об этом сообщает 7Дней.ru.

При этом в ее профиле в ее личном блоге пока сохраняется фамилия Галустян. Оформила ли Виктория смену документов официально или речь идет лишь о символическом жесте, не уточняется.

Брак длиной в 17 лет

Михаил и Виктория прожили вместе 17 лет. Их история любви началась задолго до всероссийской известности юмориста. В одном из интервью артист рассказывал, что познакомился с будущей супругой еще в молодости, а их отношения развивались постепенно и без громких публичных заявлений.

В браке у пары родились две дочери. На протяжении многих лет Галустян подчеркивал, что семья для него — опора и главная ценность. Виктория редко появлялась в медиапространстве, предпочитая держаться в тени и заниматься воспитанием детей.

О расставании супруги сообщили лишь в 2025 году, хотя, по данным СМИ, решение было принято раньше. Причины развода они раскрывать не стали.

Слухи о беременности визажиста

Практически сразу после новостей о разрыве в прессе появились слухи о возможной измене артиста. Обсуждались его отношения с визажистом Миленой, с которой он сотрудничал по работе. Позднее в сети распространились разговоры о том, что девушка якобы беременна от юмориста.

Сам Михаил Галустян эти домыслы опроверг, назвав их сплетнями. Официальных подтверждений подобной информации не последовало.

После развода

Несмотря на расставание, бывшие супруги, по их словам, сумели сохранить уважительные отношения ради детей. Они продолжают общаться, встречаются на семейных мероприятиях и поддерживают друг друга публично. В соцсетях Михаил и Виктория по-прежнему подписаны друг на друга.

