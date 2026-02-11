Без отдыха и денег: в каких случаях работник лишится компенсации за накопленный отпуск

Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перенос отпуска на следующий год допускается только в исключительных случаях.

Сотрудник, который годами сознательно не использовал ежегодный оплачиваемый отпуск, в случае судебного спора рискует остаться без компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

По ее словам, при рассмотрении подобных дел суды в первую очередь оценивают позицию работодателя. Если компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала утвержденный график и напоминала сотруднику о праве на отдых, а работник добровольно отказывался от него, суд может признать это личным выбором.

Компенсацию могут сократить или не выплатить вовсе

Она добавила, что в ряде подобных споров суды приходили к выводу: если сотрудник осознанно не пользовался правом на отдых, рассчитывая позже получить крупную выплату, то требование о компенсации может быть удовлетворено не в полном объеме.

По словам депутата, судебная практика уже знает случаи, когда работникам отказывали в части выплат именно по этой причине.

При этом она напомнила, что в обычной ситуации при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Также, как пояснила парламентарий, на практике встречаются случаи, когда сотрудники накапливают по 70–80 дней отпуска и рассчитывают получить при увольнении значительную выплату. По словам Стенякиной, перенос отпуска на следующий год допускается только в исключительных случаях.

Она также подчеркнула, что Трудовой кодекс запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, контролируют графики и напоминают сотрудникам о необходимости отдыха, поскольку за нарушение этих норм работодателю грозят серьезные штрафы.

Что говорит Трудовой кодекс

Согласно законодательству, минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников — например, занятых на вредных производствах или работающих на Крайнем Севере — предусмотрены дополнительные дни отдыха.

Если работодатель действительно препятствовал уходу в отпуск или систематически переносил его без согласия сотрудника, суд, как правило, встает на сторону работника и обязывает выплатить компенсацию в полном объеме.

Эксперты советуют не копить отпуск годами, а использовать его по назначению — это не только право, но и гарантия сохранения здоровья. Кроме того, своевременный отдых снижает риск трудовых споров при увольнении и защищает сотрудника от возможных финансовых потерь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.