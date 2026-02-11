Дмитрий Патрушев: бизнес играет важную роль в охране природы России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для сохранения окружающей среды необходимо реализовывать просветительские проекты.

Бизнес активно откликается на предложения о сотрудничестве с президентским фондом поддержки экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на заседании Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов.

«Количество природоохранных проектов, конечно же, необходимо масштабировать. Для этого мы работаем над повышением внебюджетной составляющей. Отмечу, что бизнес живо откликается на предложения о взаимодействии и добровольно выделяет средства на поддержку проектов. С декабря 2025 года они начали поступать в Фонд», — отметил Патрушев.

Вице-премьер поблагодарил предпринимателей за поддержку. А также подчеркнул, что если у представителей бизнеса есть желание, то они могут войти в состав попечительского совета организации, при условии активного содействия в продвижении инициатив.

Деятельность фонда уже оказывает весомую поддержку природоохранной отрасли. Из федерального бюджета на гранты ежегодна выделяются миллиарды рублей.

Однако этого недостаточно для сохранения и приумножения разнообразия уникальной природы России. Поэтому стратегически важно реализовывать просветительские проекты в данной сфере. Это необходимо для устойчивого развития государства, общества и экономики, подчеркнул вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по словам Дмитрия Патрушева, регионы РФ готовы к сезону паводков и пожаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.