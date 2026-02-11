Инсценировка самоубийства? В деле Курта Кобейна нашли пугающие несостыковки

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people, via www.imag

Британская пресса вновь подняла один из самых громких вопросов 1990-х — действительно ли лидер Nirvana ушел из жизни добровольно.

Независимые судмедэксперты пересмотрели материалы дела о смерти лидера Nirvana Курта Кобейна и пришли к выводам, которые противоречат официальной версии — самоубийстве. Об этом пишет Daily Mail.

По данным полиции, вокалист группы Nirvana скончался 5 апреля 1994 года. Тогда дело было закрыто. Однако, как отмечает издание, спустя десятилетия интерес к обстоятельствам трагедии не угас.

«Теперь неофициальная группа экспертов-криминалистов из частного сектора по-новому взглянула на материалы вскрытия и место смерти Кобейна», — говорится в публикации.

Детектив Том Бернетт проанализировал детали с места гибели легендарного рок-музыканта и заявил, что официальная версия о самоубийстве вызывает слишком много вопросов.

По его словам, уже внешний осмотр фотографий заставляет сомневаться в заключении врачей и следователей. Так, на теле Кобейна кровь была заметна, в основном, на нижней части одежды, что, по мнению эксперта, может говорить о возможном перемещении тела уже после смерти.

Подозрительными эксперту показались и чистые руки музыканта, на которых отсутствовала кровь и другие биологические следы, характерные для подобных обстоятельств.

Отдельные сомнения вызывает и положение найденной гильзы. Бернетт указывает, что при таком расположении оружия она физически вряд ли могла отлететь именно в ту точку, где была обнаружена.

Анализ характера повреждений также не совпадает с картиной мгновенной гибели. По мнению специалиста, состояние внутренних органов больше похоже на последствия тяжелой передозировки и гипоксии — нехватки кислорода.

Подозрительным ему кажется и то, как были разложены наркотические вещества и принадлежности: шприцы закрыты, все слишком аккуратно расположено.

Наконец, вопросы вызывает и предсмертная записка. Бернетт обращает внимание, что ее последние строки отличаются по стилю и почерку, что может указывать на участие другого человека.

В совокупности все эти детали, по его мнению, позволяют предположить: рок-музыкант мог стать жертвой убийства.

«В заключении судебно-медицинской экспертизы есть моменты, которые заставляют задуматься: подождите, этот человек умер не так уж быстро от огнестрельного ранения. Некроз головного мозга и печени происходит при передозировке. Этого не происходит при смерти от (огнестрельного ранения. — Прим. ред.)», — считает независимый исследователь Мишель Уилкинс.

Тем не менее правоохранительные органы менять позицию не намерены. Представитель полиции в разговоре с Daily Mail подчеркнул, что пересматривать дело не планируется. В ведомстве по-прежнему придерживаются официальной версии. Таким образом, несмотря на новые сомнения со стороны частных экспертов, юридический статус дела остается неизменным.

