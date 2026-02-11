Экс-жена Родригеза заявила, что ей не хватает одного миллиона рублей в месяц

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Артист попросил перевезти детей из Испании в Россию, чтобы снизить финансовую нагрузку, и получил странный ответ.

Шоумен Тимур Родригез больше не будет выплачивать ежемесячное содержание своей бывшей супруге Анне Девочкиной. После развода артист инициировал судебный процесс и добился расторжения соглашения о выплатах. Однако вопрос алиментов на детей пока остается открытым. Об этом сообщает Woman.ru.

Миллионы после развода

По данным издания, при расставании стороны договорились о значительных выплатах: 1,5 миллиона рублей ежемесячно на двоих сыновей и 500 тысяч рублей — на содержание Анны. Кроме того, артист оставил бывшей супруге и детям квартиру в Москве и загородный дом.

После разрыва каждый начал новую жизнь. Родригез состоит в отношениях с актрисой Катей Кабак, а Анна вместе с детьми переехала в Испанию.

За два года, как утверждается, телеведущий перевел бывшей жене около 55 миллионов рублей. Однако позже он обратился в суд с требованием снизить алименты и отменить выплаты на содержание экс-супруги.

Судебные разбирательства

Интересы Родригеза представляет адвокат Сергей Жорин. По его словам, в момент расставания артист не консультировался с юристами и подписал подготовленные документы, рассчитывая сохранить доверительные отношения ради детей.

Адвокат отметил, что Родригез добросовестно исполнял обязательства: перечислял алименты, покрывал дополнительные расходы, включая перелеты бизнес-классом, и обеспечивал бывшую супругу.

Также между сторонами существовала договоренность: в случае продажи загородного дома часть средств должна была быть возвращена артисту. Дом был продан, однако, как утверждает сторона Родригеза, оговоренная сумма ему не поступила.

Это совпало с периодом снижения его доходов, после чего попытка урегулировать ситуацию мирно не увенчалась успехом и дело перешло в судебную плоскость.

Жорин сообщил, что суд удовлетворил иск о расторжении соглашения о содержании бывшей супруги, поскольку такие выплаты не являются обязательными по закону. При этом он допустил, что Анна может подать апелляцию.

Алименты

Что касается алиментов на детей, суд отказался снижать их размер. Родригез просил уменьшить выплаты с 1,5 миллиона рублей до 500 тысяч рублей на каждого ребенка.

По словам адвоката, бывшая супруга заявила, что в Испании на такие средства прожить невозможно. В ответ артист предлагал рассмотреть возвращение детей в Россию, где у семьи есть жилье и доступ к образованию и медицине.

Как отметил Жорин, суд посчитал возможный переезд из Испании в Россию ухудшением уровня жизни детей. Такая позиция, по его словам, удивила сторону защиты. Адвокаты намерены обжаловать решение, поскольку не согласны с выводами суда.

Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, хотя с момента оглашения прошло несколько месяцев. Представители Родригеза подали соответствующие ходатайства.

В результате на сегодняшний день артист освобожден от выплат по 500 тысяч рублей ежемесячно на содержание бывшей супруги. Вопрос размера алиментов на детей остается предметом дальнейших судебных разбирательств.

История отношений Родригеза и Девочкиной

Тимур Родригез и Анна Девочкина прожили в браке более 15 лет. Они воспитывают двоих сыновей — 16-летнего Мигеля и 13-летнего Даниэля.

На протяжении многих лет артист подчеркивал, что семья для него — приоритет, а развод стал неожиданностью для поклонников. Супруги официально оформили расторжение брака весной 2025 года, хотя фактически расстались еще в 2023 году. Тогда Родригез публично сообщил о разрыве.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей», — написал он в соцсетях, не раскрывая причин расставания.

