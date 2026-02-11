Когда зима решает все: как живут люди в сибирской глуши
В сибирской глуши людям тяжело даже съездить за продуктами
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Суровый климат здесь не событие, а постоянный фон существования.
Чиринда — поселок в Эвенкийском районе Красноярского края, расположенный в зоне лесотундры на берегу одноименного озера. Его нередко называют одним из самых удаленных населенных пунктов региона. До районного центра — около 450 километров, и в местных условиях это не просто цифра на карте, а серьезный логистический фактор, влияющий на повседневную жизнь.
География и климат
Территория относится к зоне субарктического климата. Длительная зима, сильные ветры и низкие температуры формируют условия, при которых мороз становится не экстремальным явлением, а постоянным фоном существования. Короткое лето ограничивает сельскохозяйственный сезон и влияет на транспортную доступность.
Транспорт и снабжение
Круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей» нет. Логистика зависит от времени года:
- зимой используется зимник;
- летом возможна доставка по воде;
- в межсезонье основным средством связи с внешним миром становится вертолет.
Погодные условия способны в любой момент изменить планы. Поэтому жители вынуждены формировать запасы продуктов, топлива и бытовых товаров заранее. Система снабжения требует стратегического планирования и высокой самостоятельности.
Связь и государственные службы
Связь нестабильна, интернет и мобильная сеть работают с перебоями. Постоянного присутствия всех профильных служб нет. В случае серьезных происшествий специалисты прибывают издалека.
Это формирует особую модель общественного взаимодействия: внутри поселка большую роль играет взаимопомощь и внутренняя договоренность.
Экономика и занятость
Основу занятости составляют традиционные виды деятельности: охота, рыболовство, пушной промысел. Это не декоративный фольклорный элемент, а практическая часть экономики. Работа требует навыков, знания территории и умения действовать в экстремальных условиях.
Постоянной офисной занятости нет. Доход формируется за счет природных ресурсов и хозяйственной самостоятельности.
Быт и инфраструктура
Жители проживают в частных домах. Ведется подсобное хозяйство: выращивают картофель, в теплицах — овощи. Используются элементы традиционного быта, включая чумы, которые применяются как хозяйственные постройки.
В поселке есть магазины, библиотека, дом культуры. Эти учреждения выполняют не только социальную, но и объединяющую функцию.
Образование и медицина
В Чиринде работают школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Полноценной больницы нет, и при серьезных медицинских случаях многое зависит от погоды и возможности эвакуации.
Наличие базовой социальной инфраструктуры позволяет семьям оставаться в поселке, однако уровень медицинской помощи ограничен.
Почему люди остаются
С точки зрения внешнего наблюдателя удаленность и климатические условия выглядят как причины для отъезда. Однако для местных жителей важны другие факторы: связь с территорией, родственные связи, привычный уклад и понятная система ценностей.
Жизнь в Чиринде требует большего личного участия в повседневных процессах. Здесь меньше внешнего шума, но больше прямой зависимости от природы и собственных решений.
Чиринда — пример того, как функционирует населенный пункт на границе арктической зоны: с минимальной инфраструктурой, сложной логистикой и высокой степенью автономности. Это пространство с ограничениями, но и с устойчивыми внутренними механизмами, которые позволяют ему существовать десятилетиями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может исчезнуть с маркетплейсов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.