«Я тебя люблю»: отец и младенец погибли в жутком ДТП

Отец и младенец погибли в жутком ДТП в Волгоградской области

Фото: 5-tv.ru

Поездка к родителям обернулась катастрофой, а расследование аварии длится уже несколько месяцев.

Уже семь месяцев в Волгоградской области продолжается расследование ДТП, в котором погибли водитель и его трехмесячный сын. Об этом пишет aif.ru.

Вдова уверена: ее супруг не мог стать виновником аварии. Женщина настаивает на проверке действий второго участника происшествия.

Трагедия произошла 1 августа 2025 года. Семья Черновых — Денис, его жена Екатерина и их сын Арсений — ехали из Чебоксар в город Котельниково Волгоградской области, к родителям женщины. Накануне они остановились в мотеле, чтобы водитель смог отдохнуть перед дальней дорогой. Рано утром семья продолжила путь.

По словам Екатерины, сын находился в автолюльке на переднем сиденье, сама она задремала сзади. Очнулась уже после удара — вокруг были люди, которые проверяли, жива ли она.

Авария произошла около семи утра неподалеку от Камышина. Согласно предварительным данным ГИБДД, автомобиль Чернова выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Следствие изначально рассматривало версию, что водитель мог уснуть за рулем.

Екатерина категорически не согласна с этой версией. Она утверждает, что супруг хорошо выспался и чувствовал себя нормально. По ее мнению, на встречную полосу мог выехать грузовик.

После столкновения легковой автомобиль оказался сильно деформирован. Денис получил тяжелую травму головы — на него обрушилась крыша машины. По воспоминаниям Екатерины, перед тем как потерять сознание, он успел сказать ей: «Я тебя люблю». Спустя несколько минут после этого он скончался в машине скорой помощи.

Трехмесячного Арсения срочно доставили в медицинское учреждение Камышина. Из-за тяжелого состояния ребенка ввели в искусственную кому. Впоследствии у него диагностировали отек мозга и осложнения, приведшие к необходимости ампутации руки. Несмотря на усилия врачей, младенец скончался.

Екатерина добивается пересмотра обстоятельств аварии. По ее словам, к делу подключилась правозащитница Светлана Грачева, направившая обращение в Следственный комитет России. В ответе ведомства сообщается, что расследование взято на контроль.

