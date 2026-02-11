Россиянку нашли мертвой в 50 метрах от берегов Паттайи

Фото: 5-tv.ru

Тело 63-летней туристки обнаружили за пределами зоны купания.

У побережья Паттайи в Таиланде было найдено тело гражданки России. Об этом сообщило местное издание Khaosod со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По информации полиции, сигнал о происшествии поступил около восьми часов утра по местному времени. Женщину обнаружили примерно в 50 метрах от берега, вне обозначенной для купания зоны, в районе пляжа Кхок-Донгтан. К месту прибыли сотрудники полиции и морские спасатели.

Во время первичного осмотра признаков насильственной смерти выявлено не было. Предположительно, погибшая находилась в воде около пяти–шести часов. Также сообщается, что от тела исходил запах алкоголя. Среди рассматриваемых версий — несчастный случай во время купания.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Полиция продолжает проверку обстоятельств случившегося.

Как передает ТАСС со ссылкой на проживающую в Паттайе волонтера Светлану Шерстобоеву, погибшей было 63 года. Она отдыхала в Таиланде вместе с супругом. Волонтеры помогают мужчине с переводом и взаимодействием с местными властями. Репатриацией тела занимается страховая компания.

В конце ноября во время отдыха в Таиланде утонул пенсионер, которого, по предварительным данным, накрыла сильная волна. А 5 ноября у берегов Пхукета нашли тело 31-летнего россиянина, пропавшего во время купания — очевидцы сообщали, что мужчину утащило в море.

