После автокатастрофы носитель языка не смог вспомнить родную речь

Обычная поездка по сельской дороге обернулась для него не только перевернутой машиной, но и потерей части собственной личности.

Эллис Пирс, студент юридического факультета Университета Аберистуита, попал в серьезную аварию в ноябре 2024 года. Его историю рассказывает Mirror.

После ночного шторма дорога была покрыта грязью. За поворотом на его сторону неожиданно выехал внедорожник. У Эллиса был выбор: столкнуться лоб в лоб или резко уйти в сторону. Он свернул.

Машину занесло, она несколько раз развернулась, врезалась в насыпь и перевернулась. Остановил автомобиль только столб забора, буквально вдавивший кузов в землю.

«В тот момент я помню, как он крутился и думал: „Черт, это вне моего контроля“ — я ничего не мог сделать», — рассказал Эллис.

Парень выбрался через окно и в шоковом состоянии пытался найти телефон. Вокруг — ни одного дома. Только поле и разбитая машина.

Врачи диагностировали сотрясение мозга. Казалось бы, обошлось. Но настоящие последствия проявились через несколько дней.

Язык словно выключили

Эллис вырос в Кардиффе. Его родной язык — английский, но с детства он свободно говорил по-валлийски и учился в школах с преподаванием на валлийском языке. В университете часть занятий тоже проходила на нем. И вдруг — провал.

Он начал путаться в словах, забывать привычные выражения и не мог связно говорить. Лекции стали непонятными. Общение с однокурсниками — мучительным.

«Я чувствовал себя чужаком в другой стране, потому что не понимал окружающих, а мало кто знал английский, поэтому не понимал меня», — признался студент.

Он почти месяц не выходил на занятия и практически не покидал свою комнату в общежитии. Разговоры соседей казались набором звуков. Даже простые задания давались с трудом.

«Я перешел от того, что мог писать университетские эссе по законам о правах человека, к тому, что не мог собрать набор Lego», — рассказал он.

Панические атаки и возвращение слов

Помимо проблем с речью у Эллиса появились тревога, кошмары и вспышки воспоминаний об аварии. Любой разговор о машинах вызывал напряжение. Концентрироваться было сложно.

Со временем, когда эмоциональное состояние начало улучшаться, постепенно вернулся и валлийский язык. Сейчас Эллис снова может учиться и писать работы на прежнем уровне. Панические атаки случаются редко — в основном, если он видит серьезные ДТП.

По его словам, тот период стал самым тяжелым в жизни: он будто потерял часть себя и оказался изолированным от мира.

История Эллиса — напоминание о том, что даже «обычное» сотрясение мозга может неожиданно повлиять на память, речь и ощущение собственной идентичности. Иногда последствия аварии оказываются гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

