Звезда британского «Голоса» скончался после роковой ошибки врачей
Фото: Кадр из сераила «The voice», 2011-...г.
Его лечили от «обычной» проблемы с желудком, пока болезнь стремительно разрушала организм.
Звезда британского шоу The Voice Дин Франклин скончался в возрасте 37 лет всего через восемь недель после того, как ему поставили страшный диагноз — рак пищевода четвертой стадии. Об этом пишет Mirror. Медики связывали жалобы Франклина с изжогой и назначали стандартные препараты.
Дин — музыкант и отец 17-летней дочери. Он долгое время вел активную жизнь и часто выступал. К концу прошлого года его стали беспокоить боли. Несмотря на неоднократные обращения к терапевту, серьезного обследования не проводилось. В конце концов состояние стало невыносимым, и Дин самостоятельно обратился в отделение неотложной помощи.
Обследование выявило образования в печени. Уже на следующий день эндоскопия подтвердила худшее: агрессивный рак с метастазами.
«Он воспринял диагноз с мужеством, духом, силой и настоящей борьбой внутри себя, чтобы победить его», — вспоминала мама музыканта Мари.
От уличного артиста до финалиста The Voice
Музыка была главным делом жизни Дина. Еще в детстве он один за другим выигрывал вокальные конкурсы.
«Когда он пел, он был всецело увлечен этим. Он закрывал глаза и терялся в моменте», — рассказывала мать Дина.
В 2016 году Дин прошел отбор на шоу The Voice UK, получил два поворота кресел от Рики Уилсона и Паломы Фэйт и вошел в финальную восьмерку. Он выбрал команду Паломы — своего кумира. После диагноза певица поддержала его лично.
Последний концерт
Несмотря на боль и срочную химиотерапию, Дин решил выйти на сцену еще раз. Он устроил импровизированный концерт на Пикадилли-Серкус в Лондоне.
«Там было сотни людей, он оставил наследие, которое вышло далеко за пределы Великобритании — буквально по всему миру», — добавила мама музыканта.
Он исполнил пять песен, среди которых были «Hallelujah» Леонарда Коэна и «Back to Black» Эми Уайнхаус.
«Это было очень эмоционально. Толпа плакала. Он был окружен такой любовью», — добавила Мари.
«Его не слушали»
По словам семьи, диагноз могли поставить раньше.
«Он хотел привлечь внимание, чувствовал, что что-то не так, но его не слушали», — говорит мать музыканта.
Семья намерена добиваться повышения осведомленности о рисках хронической изжоги и рефлюкса, которые в редких случаях могут привести к тяжелым последствиям.
Похороны пройдут в Плимуте, а позже в Лондоне состоится вечер памяти артиста.
