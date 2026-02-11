Звезда британского «Голоса» скончался после роковой ошибки врачей

Фото: Кадр из сераила «The voice», 2011-...г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его лечили от «обычной» проблемы с желудком, пока болезнь стремительно разрушала организм.

Звезда британского шоу The Voice Дин Франклин скончался в возрасте 37 лет всего через восемь недель после того, как ему поставили страшный диагноз — рак пищевода четвертой стадии. Об этом пишет Mirror. Медики связывали жалобы Франклина с изжогой и назначали стандартные препараты.

Дин — музыкант и отец 17-летней дочери. Он долгое время вел активную жизнь и часто выступал. К концу прошлого года его стали беспокоить боли. Несмотря на неоднократные обращения к терапевту, серьезного обследования не проводилось. В конце концов состояние стало невыносимым, и Дин самостоятельно обратился в отделение неотложной помощи.

Обследование выявило образования в печени. Уже на следующий день эндоскопия подтвердила худшее: агрессивный рак с метастазами.

«Он воспринял диагноз с мужеством, духом, силой и настоящей борьбой внутри себя, чтобы победить его», — вспоминала мама музыканта Мари.

От уличного артиста до финалиста The Voice

Музыка была главным делом жизни Дина. Еще в детстве он один за другим выигрывал вокальные конкурсы.

«Когда он пел, он был всецело увлечен этим. Он закрывал глаза и терялся в моменте», — рассказывала мать Дина.

В 2016 году Дин прошел отбор на шоу The Voice UK, получил два поворота кресел от Рики Уилсона и Паломы Фэйт и вошел в финальную восьмерку. Он выбрал команду Паломы — своего кумира. После диагноза певица поддержала его лично.

Последний концерт

Несмотря на боль и срочную химиотерапию, Дин решил выйти на сцену еще раз. Он устроил импровизированный концерт на Пикадилли-Серкус в Лондоне.

«Там было сотни людей, он оставил наследие, которое вышло далеко за пределы Великобритании — буквально по всему миру», — добавила мама музыканта.

Он исполнил пять песен, среди которых были «Hallelujah» Леонарда Коэна и «Back to Black» Эми Уайнхаус.

«Это было очень эмоционально. Толпа плакала. Он был окружен такой любовью», — добавила Мари.

«Его не слушали»

По словам семьи, диагноз могли поставить раньше.

«Он хотел привлечь внимание, чувствовал, что что-то не так, но его не слушали», — говорит мать музыканта.

Семья намерена добиваться повышения осведомленности о рисках хронической изжоги и рефлюкса, которые в редких случаях могут привести к тяжелым последствиям.

Похороны пройдут в Плимуте, а позже в Лондоне состоится вечер памяти артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Тамара Плашенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.