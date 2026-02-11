Праздник обернется статьей: какая ответственность грозит за сжигание чучела в Масленицу

Юрист Балакаева: за сжигание чучела в Масленицу может грозить уголовная ответственность

Чем же может не угодить символическое прощание с зимой?

Празднование Масленицы может обернуться не только народными гуляньями, но и серьезными последствиями для организаторов. За нарушения правил пожарной безопасности и общественного порядка предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях — и уголовная ответственность. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на юриста в сфере энергетики и жилищного права, научного сотрудника Отдела права ИФИП УрО РАН Виктора Балакаева.

Где нельзя жечь чучело

По словам эксперта, наиболее частые нарушения связаны со сжиганием масленичного чучела. Разведение открытого огня запрещено в местах, где нельзя устраивать костры: рядом с автомобильными и железными дорогами, в охранных зонах путепроводов — ближе десяти метров, а также в лесных массивах.

Кроме того, в ряде регионов в феврале и марте может вводиться особый противопожарный режим. В этот период открытый огонь запрещен даже на дачных участках. В Москве, например, нельзя проводить мероприятия с использованием огня на любых озелененных территориях.

Нарушение этих требований может повлечь штрафы до 30 тысяч рублей.

Когда праздник может обернуться статьей

Балакаев также отметил, что Масленицу недопустимо использовать как повод для проведения иных акций или символических перформансов. По его словам, подобные эпизоды в судебной практике нередко рассматриваются как нарушение общественного порядка.

В зависимости от обстоятельств и последствий инцидента речь может идти как об административной ответственности, так и о возбуждении уголовного дела.

Отдельное внимание эксперт обратил на использование чучел, имеющих сходство с представителями социальных групп. В таком случае действия могут быть расценены как разжигание социальной вражды.

Что символизирует Масленица

Масленица — один из древнейших славянских праздников, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Традиционно он отмечается в течение недели перед началом Великого поста, а дата ежегодно меняется в зависимости от церковного календаря.

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и обряды: «встреча», «заигрыши», «лакомка», «разгуляй», «тещины вечерки», «золовкины посиделки» и «прощеное воскресенье».

В этот период принято ходить в гости, угощать блинами родных и соседей, устраивать народные гулянья, катания с горок и ярмарки.

Сжигание чучела символизирует окончательное прощание с зимой и обновление природы.

