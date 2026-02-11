Более 150 профессий представят на днях открытых дверей в колледжах Москвы

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

У школьников есть возможность попробовать свои силы в самых разных направлениях деятельности.

В Москве начались дни открытых дверей в колледжах. Информация об этом была опубликована на портале mos.ru со ссылкой на Департамент образования и науки.

Более чем со 150 профессиями могут познакомиться школьники столицы благодаря дням открытых дверей в образовательных учреждениях города.

«Дни открытых дверей — это современная профнавигация для школьников. Ребята могут на практике познакомиться с разными специальностями, пообщаться с преподавателями, студентами и будущими работодателями, увидеть современные мастерские и лаборатории, а также задать вопросы о поступлении», — сообщила пресс-служба департамента.

Будущие студенты могут поучаствовать в различных мастер-классах. Например, они научатся изготавливать кольца с гравировкой на токарном станке, собирать беспилотники, оказывать первую медицинскую помощь и разрабатывать веб-сайт.

Первые двери колледжи Москвы откроются уже в феврале и марте. Мероприятия в образовательных учреждениях проходят по будням и субботам. Но для участия в них, необходимо заранее ознакомиться с расписанием и предварительно зарегистрироваться.

