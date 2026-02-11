Острая кишечная инфекция: в Перми госпитализировали шестерых воспитанников детсада
В Перми госпитализировали шестерых воспитанников детсада
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Дети почувствовали недомогание.
В Перми шесть воспитанников одного из детских садов были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.
«В Перми по информации в СМИ об отравлении детей в детском саду следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей)», — сообщили в ведомстве.
Что известно о состоянии детей
По данным следствия, случаи заболевания зарегистрированы среди воспитанников детского сада № 394 в Орджоникидзевском районе Перми. Дети почувствовали недомогание, после чего шестерых из них госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.
Информация о степени тяжести состояния детей на данный момент не уточняется.
Проверки и отбор проб
В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что в дошкольном учреждении уже проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты обследовали сам детский сад и организатора питания.
Отобраны пробы воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока.
Расследование и экспертизы
Следователь провел осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские. Допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия произошедшего.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района Перми.
Острая кишечная инфекция может передаваться через воду, продукты питания и при несоблюдении санитарных норм. В подобных случаях учреждения временно усиливают санитарный режим, а при необходимости приостанавливают работу групп или всего детского сада до выяснения обстоятельств.
