Острая кишечная инфекция: в Перми госпитализировали шестерых воспитанников детсада

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дети почувствовали недомогание.

В Перми шесть воспитанников одного из детских садов были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

«В Перми по информации в СМИ об отравлении детей в детском саду следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей)», — сообщили в ведомстве.

Что известно о состоянии детей

По данным следствия, случаи заболевания зарегистрированы среди воспитанников детского сада № 394 в Орджоникидзевском районе Перми. Дети почувствовали недомогание, после чего шестерых из них госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

Информация о степени тяжести состояния детей на данный момент не уточняется.

Проверки и отбор проб

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что в дошкольном учреждении уже проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты обследовали сам детский сад и организатора питания.

Отобраны пробы воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока.

Расследование и экспертизы

Следователь провел осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские. Допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района Перми.

Острая кишечная инфекция может передаваться через воду, продукты питания и при несоблюдении санитарных норм. В подобных случаях учреждения временно усиливают санитарный режим, а при необходимости приостанавливают работу групп или всего детского сада до выяснения обстоятельств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.