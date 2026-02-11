Разбудили в 7 утра: фигуриста Петра Гуманника снова вызвали на допинг-тест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Спортсмен уже проходил процедуру ранее.

Допинг-служба Олимпийских игр в Италии вызвала российского фигуриста Петра Гуменника на проверку ранним утром — в 7:00 по местному времени. Об этом ТАСС сообщил источник, уточнив, что спортсмена забрали на тестирование сразу после короткой программы.

Накануне одиночники завершили выступления поздно вечером. Турнир растянулся до половины первого ночи по московскому времени. Всего в индивидуальных соревнованиях приняли участие 29 фигуристов. Гуменник, стартовавший под первым номером, по итогам короткой программы занимает 12-ю позицию.

Тема позднего окончания прокатов поднималась и на официальном уровне. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс на брифинге отметил, что подобный график — «вечная» проблема всех Игр и связан он прежде всего с требованиями телетрансляций.

Ранее глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Бенджамин Коэн сообщал, что российских и белорусских фигуристов, выступающих на Олимпиаде в нейтральном статусе, в течение шести месяцев перед стартом в Милане и Кортина-д’Ампеццо проверили на допинг 22 раза.

