Влияют на ДНК и мозг: вред и польза для здоровья нитратов и нитритов

Все зависит от того, в каком продукте эти вещества содержатся.

Нитраты и нитриты, содержащиеся в продуктах, могут быть как полезны, так и вредны для здоровья человека. Об этом изданию aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, эти вещества встречаются в овощах и травах, выращенных при помощи азотных удобрений. Также нитраты и нитриты содержатся в колбасах, благодаря чему в этих продуктах не размножаются опасные бактерии, вызывающие ботулизм. Кроме того, эта «химия» придает данным мясным изделиям приятный розовый цвет.

Однако на организм одни и те же вещества в овощах и колбасах влияют по-разному. Те, что содержатся, например, в салатном листе, благодаря витаминам и антиоксидантам не превращаются в канцерогенные соединения — нитрозамины, а преобразуются в оксид азота (NO). Это вещество не опасно, напротив, приносит пользу: расслабляет сосуды, способствует снижению давления. Объяснила биолог, ссылаясь на исследование датских ученых, которые за 27 лет изучили данные 54 тысячи человек.

«Оказалось, что, когда основные нитраты приходят из овощей, то риски развития деменции уменьшаются на 11% по сравнению со среднепопуляционным уровнем», — отметила Баранова.

А вот мясные изделия с нитратами и нитритами влияют на организм негативно. Из них, напротив, образуются канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака, а также повышает вероятность появления деменции на те же 11%, подчеркнула эксперт.

