Должны миллионы: Цивин и Дрожжина до сих пор не возместили Марии Баталовой ущерб

Цивин и Дрожжина до сих пор не возместили Марии Баталовой ущерб в 25 миллионов

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Актриса и юрист были осуждены за мошенничество в отношении имущества советского актера.

После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова и его супруги Гитаны Леонтенко их дочь Мария Баталова унаследовала недвижимость и состояние родителей. Однако часть средств, по словам представителей семьи, до сих пор не возвращена. Об этом сообщила юрист Татьяна Кириенко в беседе с KP.RU.

По ее словам, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина по решению суда должны выплатить Марии Баталовой около 25 миллионов рублей.

Осуждены, но подают на УДО

Михаил Цивин ранее был признан виновным в мошенничестве с деньгами и недвижимостью семьи Баталовых. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Фигурантом дела также стал нотариус Дмитрий Бублий — ему назначили наказание в виде четырех с половиной лет колонии.

Несмотря на вступившие в силу приговоры, осужденные продолжают добиваться условно-досрочного освобождения.

«Мария Баталова и Гитана Аркадьевна возражали против их освобождения. Цивину отказывали в УДО. 17 февраля будет суд по ходатайству Бублия. Мария будет выступать против. Ни Цивин, ни Бублий никакого раскаяния не испытывают. Они даже не извинились перед Машей», — отметила доверенное лицо семьи.

Квартира на Кутузовском проспекте

По словам юриста, несмотря на приговор, денежные средства до сих пор не возвращены. Речь идет о сумме около 25 миллионов рублей, которые, согласно материалам дела, были сняты по доверенности со счетов семьи Баталовых.

Кириенко отметила, что она и Мария подали иск о признании квартиры на Кутузовском проспекте, 22 совместно нажитым в браке Дрожжиной и Цивина имуществом.

По ее словам, в таком случае судебные приставы смогут ее продать. А после Марии будут возвращены 25 миллионов на счет Марии Баталовой.

История конфликта

Алексей Баталов скончался в 2017 году. После его смерти вокруг имущества семьи разгорелся громкий скандал.

Он был связан с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем, юристом Михаилом Цивиным. Их обвинили в мошенничестве с недвижимостью и деньгами семьи Алексея Баталова и других пожилых людей.

По данным дела, они вошли в доверие к вдове и дочери Баталова, оформляли договоры ренты и доверенности, переоформляли квартиры и мастерскую на себя и снимали крупные суммы со счетов. В результате чего семье артиста был причинен многомиллионный ущерб.

История получила широкую огласку в СМИ: всплывали рассказы про «отжим» квартир у пожилых актеров, показания домработницы и знакомых, которые утверждали, что Цивин был инициатором схем, а Дрожжина находилась под его влиянием.

Уголовное дело закончилось приговором: нотариус и Цивин получили реальные сроки, Дрожжина — условный.

