Враг не выдержит: как артиллерия с маскировкой перерезает пути отхода ВСУ

Главная задача бойцов — не дать врагу снова окопаться.

Маскировка на передовой сейчас определяющий элемент боевой работы. Бойцы развертывают в капонире самоходную установку «Гвоздика» и начинают огонь с закрытой позиции. Так противнику сложнее вычислить, откуда наносятся удары.

«Планомерно разбираем их позиции, тем самым поддерживаем нашу пехоту», — рассказывает командир орудия Д-30 с позывным «Алтай».

На Харьковском направлении морозы, но бойцы седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса темп не снижают. Говорят — на огневую точку бывает в день по три-четыре выхода, и расходуют на цель до десяти снарядов, чтобы быть уверенными — враг уничтожен.

«Отработали мы сегодня по опорным пунктам противника в рамках расширения буферной зоны. Работаем мы так быстро, чтобы уничтожить врага, чтобы не успел откатиться, отойти», — делится командир орудия с позывным «Волк».

Сейчас главная задача бойцов на этом участке фронта — перерезать пути отхода, чтобы враг не смог снова окопаться и пытаться контратаковать, важно сработать на опережение, занять позиции. Именно так удалось освободить населенный пункт Старица, закрепиться на западном берегу Северского Донца и расширять плацдарм в окрестностях Волчанска.

Артиллерия все время перекатывается на новые позиции. Технику периодически привозят к бойцам на обслуживание. Вот гаубица М-46. Первое, на что обращаешь внимание — ствол изрешечен осколками, но не пробит насквозь.

«От кумулятивной струи повреждения, также от осколков», — говорит заместитель командира дивизиона по вооружению с позывным Пушкин.

Орудие хватку не потеряло. Еще точно уничтожит не один опорник ВСУ. Это самоходная установка «Акация» недавно прибыла на ремонт и в ближайшее время отправится к месту дислокации. Бойцы установили так называемый мангал в передней части техники, а также защитили башню.

Вторую жизнь военной технике дают бойцы ремотделения. Они не просто чинят боевые орудия — возвращают на передовую огневую мощь. Главное сейчас — работать на результат.

