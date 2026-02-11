Последние приготовления: в Петербурге прощаются с погибшим от рук педофила 9-летним Пашей
В Петербурге проходит прощание с погибшим от рук педофила 9-летним Пашей
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Ранее в городе уже появился стихийный мемориал в память об убитом ребенке.
В Петербурге началось прощание с убитым педофилом 9-летним Пашей. Последние приготовления к церемонии передает 5-tv.ru.
Официальная церемония состоится на Южном кладбище Северной столицы.
Жуткое дело
3 февраля в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области было найдено тело 9-летнего Павла Тифитулина, пропавшего 30 января. По словам волонтера, руки, ноги и голова ребенка были перемотаны скотчем.
Перед исчезновением мальчик около гипермаркета разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в автомобиль. По некоторым данным, Паша и его предполагаемый убийца могли быть знакомы.
Ребенок был из многодетной неблагополучной семьи. Всего в семье воспитывалось семеро детей, включая Пашу. Мальчик не посещал школу, как и его брат и сестра. Мать ребенка собиралась записать его в одну из местных школ, но не подала все необходимые документы своевременно, поэтому ребенка отказались зачислять.
Убийцу мальчика задержали. Им оказался 38-летний Петр Жилкин, который признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. Он заявил, что якобы пошел на убийство из-за «шантажa» со стороны мальчика. Эти показания проверяются следствием.
По одной из версий следователей, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны мужчины. За молчание Паша просил 500 тысяч рублей. При этом на личном компьютере мужчины следователи обнаружили откровенные фото с несовершеннолетними.
Порно архив
По данным следствия, на компьютере подозреваемого обнаружен огромный массив данных — около двух терабайт видео, где зафиксированы несовершеннолетние.
Предположительно, мужчина самостоятельно вел съемку, однако мотивы еще устанавливаются.
Объем материалов настолько велик, что следователи, не просмотрев и половины, уже выехали в Ростовскую область для допросов других возможных жертв, которых удалось идентифицировать по видео. Похоже, что Жилкин вступал в интимные отношения с несовершеннолетними еще проживая в Ростове.
