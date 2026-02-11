«Уставшие и счастливые»: как прошла брачная ночь Чеховой и Златопольского

Александр Златопольский рассказал, как прошла его брачная ночь с Анфисой Чеховой

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Статус жены телеведущая примерила на себя впервые.

Брачная ночь телеведущей Анфисы Чеховой и актера Александра Златопольского прошла вовсе не так, как ожидают поклонники глянцевых историй. Вместо шумной вечеринки до утра и романтических жестов при свечах молодожены обсуждали саму свадьбу. Об этом свежеиспеченный муж рассказал в беседе с издание Voice.

«В день свадьбы мы, конечно, были уставшие и счастливые, а ночью обсуждали, как прошло торжество», — рассказал Златопольский.

По его словам, главным чувством стала не страсть, а облегчение и радость от того, что все прошло именно так, как они хотели.

Два дня праздника

Церемония состоялась 5 февраля в «Барвиха Luxury Village» на Рублевке. Формат был камерным — только близкие друзья и родственники. Тем не менее эмоций оказалось столько, что торжество растянулось на два дня.

«В первый день свадьбы нас, конечно, одолевало волнение, мы переживали, как все пройдет, даже несмотря на то, что формат свадьбы не был масштабным. Мы посидели 6 февраля, пообщались в спокойном формате», — отметил продюсер.

По его словам, второй день Анфисе понравился даже больше — без формальностей и суеты.

Большая семья Чеховой и Златопольского

На свадьбе присутствовали дети супругов от предыдущих отношений: 18-летняя Анастасия и 11-летняя София — дочери Златопольского, а также 13-летний сын Чеховой Соломон. Более того, среди гостей была и бывшая жена Александра — актриса и сценарист Наталья Донская.

«У нас хорошие отношения, а дети подружились между собой. Мы же одна дружная семья. Все общаются. Мы и Новый год вместе встречали», — подчеркнул он.

Отец сына Анфисы, актера Гурам Баблишвили, был приглашен. Однако он не смог приехать из-за работы.

Спешка к штампу

Чехова изначально хотела отпраздновать свадьбу летом. Однако Александр торопил события. Ему не терпелось видеть Анфису своей женой.

Предложение он делал трижды — и трижды получал «да». По словам продюсера, ему нравится удивлять и радовать супругу.

Медовый месяц и Париж

Пока медовый месяц пара проводит в Москве — оба заняты работой. Но уже в конце февраля их ждет путешествие в Париж.

По словам Златопольского, именно в этом романтическом городке началась их исторяи любви. Там молодожены планируют пойти на концерт, билеты на который Александр подарил избраннице на день рождения.

Что изменилось после свадьбы

Златопольский уверяет, что глобально ничего не поменялось. По его словам, они также счастливы, как и были до похода в ЗАГС.

«Но теперь дополняем разговоры словами „муж“ и „жена“», — сказал он.

Анфиса Чехова ранее официально замужем не была и называла себя «сбежавшей невестой». Однако в этих отношениях, по словам Александра, все сложилось естественно.

«Она впервые получила официальный статус жены, что меня не может не радовать. Мне кажется, я не сделал ничего особенного. Я просто был собой. Когда чувство искреннее и взаимное, все страхи спадают», — заключил он.

Судя по настроению пары, их история только начинается. Продюсер шутит, что впереди их ждет еще не одна свадьба. Ему нравится делать предложение Анфисе, а она любит получать в подарок кольца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.