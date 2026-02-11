В России могут отменить обязательную прописку по месту жительства

Фото: © РИА Новости/Макс Ветров

Существующая система уже не отражает реальную мобильность населения.

В России могут отменить обязательную регистрацию граждан по месту жительства. Именно такой законопроект разработали депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передает ТАСС.

Документ подготовлен к рассмотрению и направлен на изменение действующих норм закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства».

На текущий момент регистрация в России носит обязательный характер. Граждане должны оформить ее как по месту постоянного проживания, так и при временном пребывании более 90 дней в другом регионе. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы для непрописанных и собственников жилья.

Что предлагают изменить

Авторы инициативы предлагают заменить обязанность регистрироваться на право. То есть регистрация станет добровольной процедурой.

В пояснительной записке указано, что существующая система уже не отражает реальную мобильность населения. По мнению разработчиков, регистрационный учет не дает полной картины перемещения граждан. Обязательный характер процедуры создает административные барьеры — особенно для арендаторов и людей, часто меняющих место проживания.

Отдельная проблема — зависимость оформления регистрации от собственника квартиры. Многие владельцы отказываются прописывать арендаторов, опасаясь налоговых последствий или дополнительных обязательств.

Как система работает сейчас

На сегодняшний день регистрация делится на два вида:

постоянная регистрация — по месту жительства (штамп в паспорте),

временная регистрация — по месту пребывания, если человек находится вне постоянного адреса более 90 дней.

Без регистрации гражданин формально не лишается прав. Однако на практике могут возникнуть сложности с:

получением государственных услуг,

прикреплением к поликлинике,

устройством ребенка в школу или детский сад,

оформлением социальных выплат,

получением кредита.

Кроме того, штраф за проживание без регистрации может составлять от 2 до 5 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — выше.

Дискуссия вокруг реформы

Вопрос о смягчении или отмене обязательной регистрации поднимается не впервые. Сторонники изменений считают, что в условиях цифровизации и развития межведомственных баз данных государство может получать необходимую информацию без жесткой «прописочной» системы.

Критики инициативы указывают на риски для учета миграции, безопасности и планирования социальной инфраструктуры. По их мнению, полная отмена обязательности может усложнить работу органов власти и правоохранительных структур.

Пока законопроект находится на стадии рассмотрения. Однако вопрос регистрации напрямую касается миллионов граждан, особенно тех, кто живет в съемных квартирах или работает в другом регионе.

