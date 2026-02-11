В России могут отменить обязательную прописку по месту жительства
В России хотят отменить обязательную прописку по месту жительства
Существующая система уже не отражает реальную мобильность населения.
В России могут отменить обязательную регистрацию граждан по месту жительства. Именно такой законопроект разработали депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передает ТАСС.
Документ подготовлен к рассмотрению и направлен на изменение действующих норм закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства».
На текущий момент регистрация в России носит обязательный характер. Граждане должны оформить ее как по месту постоянного проживания, так и при временном пребывании более 90 дней в другом регионе. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы для непрописанных и собственников жилья.
Что предлагают изменить
Авторы инициативы предлагают заменить обязанность регистрироваться на право. То есть регистрация станет добровольной процедурой.
В пояснительной записке указано, что существующая система уже не отражает реальную мобильность населения. По мнению разработчиков, регистрационный учет не дает полной картины перемещения граждан. Обязательный характер процедуры создает административные барьеры — особенно для арендаторов и людей, часто меняющих место проживания.
Отдельная проблема — зависимость оформления регистрации от собственника квартиры. Многие владельцы отказываются прописывать арендаторов, опасаясь налоговых последствий или дополнительных обязательств.
Как система работает сейчас
На сегодняшний день регистрация делится на два вида:
- постоянная регистрация — по месту жительства (штамп в паспорте),
- временная регистрация — по месту пребывания, если человек находится вне постоянного адреса более 90 дней.
Без регистрации гражданин формально не лишается прав. Однако на практике могут возникнуть сложности с:
- получением государственных услуг,
- прикреплением к поликлинике,
- устройством ребенка в школу или детский сад,
- оформлением социальных выплат,
- получением кредита.
Кроме того, штраф за проживание без регистрации может составлять от 2 до 5 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — выше.
Дискуссия вокруг реформы
Вопрос о смягчении или отмене обязательной регистрации поднимается не впервые. Сторонники изменений считают, что в условиях цифровизации и развития межведомственных баз данных государство может получать необходимую информацию без жесткой «прописочной» системы.
Критики инициативы указывают на риски для учета миграции, безопасности и планирования социальной инфраструктуры. По их мнению, полная отмена обязательности может усложнить работу органов власти и правоохранительных структур.
Пока законопроект находится на стадии рассмотрения. Однако вопрос регистрации напрямую касается миллионов граждан, особенно тех, кто живет в съемных квартирах или работает в другом регионе.
