Эйфории нет: Петр Гуменник оценил свое выступление на Олимпиаде

Наш фигурист вышел на лед первым и получил 86,72 балла.

Фигурист Петр Гуменник откатал короткую программу на Олимпиаде в Милане, несмотря на все политические преграды. Поклонники по всей стране в прямом эфире следили за выступлением нашего фигуриста.

В Петербурге, например, собрались целые фан-клубы. Между тем, короткую программу Гуменник откатал под совершенно новую музыку. За три дня до выхода на лед правообладатели запретили Петру выступать под мелодию из фильма «Парфюмер». И это при том, что под нее на Олимпиаде состязается еще и американский дуэт. Но к ним вопросов не возникло. Российского спортсмена, выступающего в нейтрального статусе, поддержали иностранные болельщики.

За выступление Гуменник получил 86,72 балла. И по результатам короткой программы занимает 12-е место. Российские фанаты прозвали его Петром Первым и Стратегом. Сам спортсмен уже оценил свои шансы на медаль.

«Не то, что я прям в эйфории, но в принципе доволен, потому что никаких серьезных ошибок не допустил. Ну, там разница между двойным и тройным она не такая большая, и для первой разминки я набрал не так мало баллов», — рассказал Гуменник.

Впереди произвольная программа. Наш спортсмен серьезно к ней подготовился — у него будет пять четверных прыжков. Петербургский фигурист предстанет в образе Евгения Онегина. Болеть за Петра Гуменника будем в пятницу вечером.

