Молдавия пошла по украинскому сценарию: от «кражи» Пушкина до захвата православных храмов

Руководство республики массово отменяет всt, что даже напоминает о России, — дошло до абсурда.

К реализации украинского сценария активно приступили власти Молдавии. Руководство страны, которое ратует за европейские ценности, массово отменяет все, что даже напоминает о России. Дошло до абсурда. Знаменитую сказку о «Золотой рыбке» нагло украли. В школьных учебниках вместо Александра Пушкина автором указана некая американская писательница.

Другой удар пришелся по православным. Но репрессии против них на этот раз обернулись провалом силовиков. Из Кишинева передает корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Гонения на православную церковь — по украинскому сценарию. Теперь в Молдавии. Силовики захватили старейший в республике храм и заблокировали все выходы. На этих кадрах прихожане пытаются прорваться в православный храм Молдавии. Доступ в него уже несколько дней ограничивает полиция. В знак протеста внутри забаррикадировался один из священников.

Православные храмы Молдавии подчиняются митрополии Молдовы, то есть по сути московскому патриархату. Но церковь в селе Деренеу в Кишеневе решили отдать бессарабской митрополии Румынской православной церкви.

«Здесь люди верующие собрались. На пороге стоял и умолял полицейских три часа. Он молился и становился на колени и умолял их открыть церковь для служения», — рассказывает местный житель Анатолий Кошкодан.

В Молдавии сейчас все развивается по украинскому сценарию. Борьба не только с православной церковью, войну объявили и русской культуре. И вновь покусились на святое.

У памятника Великому русскому поэту Александру Пушкину состоялись памятные мероприятия, посвященные годовщине смерти гения. Он скончался от пули французского проходимца Дантеса. А теперь память о поэте пытаются убить проходимцы местные, молдавские.

Вот — учебник румынского языка для начальной школы. Тут знакомая всем с детства «Сказка о рыбаке и рыбке». Только вот вместо Пушкина авторство приписано некой Хелене Гербер. И никого не смутило, что она родилась гораздо позже великого поэта.

«Что происходит? Или наши редакторы и авторы вообще живут на другой планете? Или они не учили в школе то, что преподавалось в советское время?» — задается вопросом председатель русской общины Людмила Лащенова.

«Власти сегодня пытаются всячески вытащить русский язык из общественной жизни, из государственного управления и, наверное, из системы образования. И это, конечно, вызывает опасения. Когда закрывали русский дом, они, в принципе, даже не скрывали того, что это борьба с русской культурой», — объясняет политолог Александр Корниенко.

Всего за одно слово на языке Пушкина в эфире молдавского телевидения певице Пауле Селинг пригрозили отменой.

«Молодец, Молдова!» — сказала она в эфире.

Сама Селинг искренне не поняла, в чем проблема, и заявила, что сама не раз слышала «молодец» от своих молдавских друзей. Но видео с извинениями на всякий случай записала.

«Я беру на себя ответственность за это, я извиняюсь перед теми, кого расстроила этой попыткой быть любезной. Не получилось, мне удалось спровоцировать людей, но такое случается в жизни», — сказала Паула Селинг.

Киев и Кишенев уже поняли: русофобия — главный критерий вступления в ЕС. Но не все в Молдавии готовы разорвать связи с Россией. Больше половины граждан все еще говорят по-русски и каждый десятый считает язык своим родным.

