Прослушивающее устройство нашли у руководителя подразделения НАБУ на Украине
Сотрудник ведомства занимался расследованием в отношении окружения Зеленского.
На Украине разгорается новый скандал на фоне борьбы с коррупцией. В доме одного из руководителей профильного агентства — НАБУ — обнаружили «прослушку».
Именно его подразделение расследует махинации при закупке беспилотников. Также этот сотрудник работал по эпизодам хищений в энергетической сфере, где, в том числе фигурируют Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, а также Андрей Ермак.
Местная пресса пишет, что в Киеве, похоже, начался новый этап войны между украинскими спецслужбами.
