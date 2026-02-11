Прослушивающее устройство нашли у руководителя подразделения НАБУ на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудник ведомства занимался расследованием в отношении окружения Зеленского.

На Украине разгорается новый скандал на фоне борьбы с коррупцией. В доме одного из руководителей профильного агентства — НАБУ — обнаружили «прослушку».

Именно его подразделение расследует махинации при закупке беспилотников. Также этот сотрудник работал по эпизодам хищений в энергетической сфере, где, в том числе фигурируют Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, а также Андрей Ермак.

Местная пресса пишет, что в Киеве, похоже, начался новый этап войны между украинскими спецслужбами.

