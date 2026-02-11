TMZ: Бритни Спирс продала права на все свои хиты

Фото: www.globallookpress.com/F. Sadou

Ранее певица заявила о возвращении на сцену.

Поп-икона Бритни Спирс заключила историческую сделку с компанией Primary Wave. Она продала права на музыкальный каталог своих хитов. Об этом сообщает TMZ.

Сумма официально не раскрывается. Однако источники таблоида оценивают ее примерно в 200 миллионов долларов — сопоставимо с крупными продажами каталогов других мировых звезд.

Спирс продала главные хиты: Baby One More Time, Oops!.. I Did It Again, Toxic, I’m a Slave 4 U, Gimme More, Circus, Everytime и другие композиции, определившие поп-звучание конца 1990-х и 2000-х. Компания получила долю певицы в авторских правах и будущих роялти.

Тренд на золотые каталоги

Продажа музыкальных прав стала устойчивым трендом последних лет. Ранее свои каталоги реализовали поп-певец Джастин Бибер и рок-исполнитель Брюс Спрингстин, получив многомиллионные выплаты.

Для артистов это стало способом зафиксировать прибыль и снизить риски, связанные с колебаниями рынка стриминга.

Primary Wave уже владеет правами на музыку Принса и Бобби Брауна, активно развивая их каталоги через кино, рекламу и цифровые платформы.

Намек на камбэк

На фоне сделки вновь усилились разговоры о возвращении Спирс на сцену. В последние месяцы певица публиковала в соцсетях видео с репетиций и намекала, что «не сказала последнее слово».

После завершения многолетней судебной опеки в 2021 году артистка постепенно возвращалась к публичной жизни. В 2023 году она выпустила автобиографию, ставшую бестселлером. В 2024-м записала совместный трек с молодым продюсером, который напомнил фанатам ее фирменное поп-звучание.

Пока официальных анонсов о туре нет. Однако продажа каталога многие рассматривают как шаг к новому этапу карьеры — более свободному и, возможно, более громкому.

