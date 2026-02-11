Сварщики обошли банкиров: названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой высокооплачиваемой профессией в России за январь 2026 года стал сварщик

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Всего в январе работодатели разместили около 160 тысяч вакансий с доходом выше 200 тысяч рублей.

В январе 2026 года самые высокие зарплатные предложения на российском рынке труда зафиксированы у сварщиков, специалистов по анализу данных и DevOps-инженеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, передает РИА Новости.

По словам директора по исследованиям компании Марии Игнатовой, медианная предлагаемая зарплата сварщиков в начале года достигла 267 300 рублей в месяц. У IT-специалистов этот показатель меньше.

Кто еще в числе лидеров

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий также вошли агенты по недвижимости со средней зарплатой в 203 000 рублей и геологи — 197 900 рублей.

Эксперт отметила, что в топ традиционно попадают дефицитные специалисты. Также большие заработки у сотрудников, занятых на вахте или работающих в сложных климатических условиях.

Почему растут зарплаты

Рост предложений с доходом выше 200 тысяч рублей связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется острая конкуренция за компетентные кадры в IT-сфере, особенно в области анализа данных, автоматизации и инфраструктурных решений.

Во-вторых, промышленный сектор и строительство продолжают испытывать нехватку рабочих специальностей. Отсюда высокий спрос на сварщиков и других квалифицированных рабочих.

Кроме того, на уровень доходов влияет региональный фактор. В северных и дальневосточных регионах, а также на крупных инфраструктурных проектах зарплаты часто включают надбавки за вахтовый метод, сложные погодные условия и удаленность.

Аналитики рынка труда прогнозируют, что в 2026 году тенденция к росту зарплат в дефицитных сегментах сохранится. Однако динамика будет зависеть от общей экономической ситуации и инвестиционной активности компаний.

