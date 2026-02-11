Массовая бойня в Канаде: десять человек стали жертвами стрельбы в школе

В Канаде мужчина застрелил десять человек и покончил с собой

Известно также о более чем 20 раненых.

Десять человек, включая самого стрелка, погибли в результате серии нападений в округе Тамблер-Ридж канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBC.

Трагедия произошла в нескольких локациях, включая местную среднюю школу, где правоохранители обнаружили тела шести погибших.

Еще двое гражданских были найдены мертвыми в одном из жилых домов, а один пострадавший скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение.

По предварительным данным следствия, нападавший свел счеты с жизнью прямо в здании учебного заведения после массового убийства. Полиция уже установила личность преступника. Однако мотивы его действий остаются загадкой.

Премьер-министр провинции Дэвид Эби отметил, что власти пока не готовы раскрыть возраст жертв. Также пока не разглашается информацию о том, были ли они учениками или преподавателями. Процесс оповещения родственников еще продолжается.

Известно также о более чем 20 раненых, которым сейчас врачи оказывают помощь.

Мэр Тамблер-Ридж Дэррил Краковка подчеркнул, что глубоко потрясен случившимся, так как считает всех жителей города одной большой семьей. Он выразил уверенность, что лично знал каждую из жертв, учитывая небольшую численность населения общины.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже прокомментировал инцидент, назвав его ужасающим актом насилия. Он поблагодарил сотрудников оперативных служб за быстрое реагирование.

«Наша способность объединяться в кризисных ситуациях — лучшее, что есть в нашей стране: наше сопереживание, наше единство и наше сострадание друг к другу», — отметил он.

Произошедшая стрельба стала одной из самых жутких в истории канадских образовательных учреждений, уступая лишь трагедии в Монреале 1989 года в Политехнической школе.

Тогда 25-летний Марк Лепин вошел в здание с полуавтоматической винтовкой, отделил женщин от мужчин в аудитории. За 20 минут он убил 14 студенток (возрастом 21-23 года), ранил 14 человек и покончил с собой.

Трагедия привела к ужесточению законов об оружии в стране. Ежегодно в Канаде 6 декабря отмечается как Национальный день памяти жертв насилия против женщин. Мемориалы жертвам установлены на месте событий и в других городах.

