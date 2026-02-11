Весна еще не скоро: в Москву и Подмосковье после оттепели придет похолодание

В Москву и Подмосковье после оттепели придет похолодание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Переход через нулевую отметку и последующие морозы могут привести к образованию гололедицы.

После короткой оттепели в столице и Московской области вновь ожидается похолодание. Снижение температуры начнется 15 февраля. Однако о возвращении суровых морозов речи пока не идет. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в воскресенье через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ветер сменит направление на северо-западное, в течение суток прогнозируется снег.

Температура воздуха составит минус 2-7 градусов. По словам синоптика, такие показатели соответствуют умеренно морозной погоде и являются вполне типичными для февраля.

«Это оттепель, это еще не весна», — подчеркнула Макарова, напомнив, что кратковременное потепление в конце зимы не означает смену сезона.

Будут ли аномальные морозы

Эксперт уточнила, что аномально холодной считается погода при отклонении от климатической нормы на семь градусов и более. При этом понятие «сильный мороз» подразумевает температуры около минус 30 градусов.

По словам Макаровой, таких значений в ближайшей перспективе не ожидается, а для Москвы и области они вообще являются редкостью. Тем не менее полностью исключать новые волны похолодания до конца сезона пока рано — зима традиционно может напомнить о себе и в марте.

Чего ждать автомобилистам и пешеходам

Переход через нулевую отметку и последующее похолодание могут привести к образованию гололедицы. Осадки в виде снега при минусовой температуре будут способствовать формированию наката на дорогах и тротуарах.

Специалисты советуют водителям сохранять зимний стиль вождения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется выбирать обувь с нескользящей подошвой и быть осторожными на остановках и во дворах, где чаще всего образуется лед.

По предварительным оценкам синоптиков, вторая половина февраля пройдет в рамках климатической нормы — без экстремальных температурных скачков, но с характерной для конца зимы сменой фронтов и периодическими снегопадами.

