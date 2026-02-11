Дело не только в цене: почему знаменитостям трудно продать жилье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Продажа элитной недвижимости требует к себе особого внимания. Привычные механизмы здесь не сработают.

В СМИ все чаще появляются заголовки о том, как знаменитостям трудно продать элитное жилье. Казалось бы, имя на слуху, недвижимость с шикарной отделкой, даже в воздухе витает энергия селебрити, а все никак не продается. На этот вопрос эксклюзивно 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«Звездный объект — не равно объект с высокой ликвидностью. Большая часть таких домов — это архитектурные проекты таких владельцев с особой планировкой, акцентами, энергетикой. Покупатели элитной недвижимости — человек с другим вкусом, запросами и часто со своим архитектором», — пояснила риелтор.

Тема с продажей элитного жилья требует особого к себе внимания. Принцип «о доме узнают и захотят купить» точно не работает, поскольку покупатель будет исходить не от эмоций, а от своих внутренних ощущений. Для него будет важно почувствовать, что это пространство его притягивает. И, как правило, на этом моменте вся сделка и рушится. Дом может быть идеальным, но не подходящим для покупателя.

«Второй момент — не в цене как в цифре, а в цене как в сигнале. Да, про такие дома знает весь рынок, но, если изначальная цена с потолка, у объекта быстро формируется шлейф — пережидает, тянет, переоценивает себя», — назвала второй фактор провалившейся сделки эксперт.

Ярким примером служит история с народным артистом России Григорием Лепсом. Он выставил на продажу особняк на Новой Риге в тайском стиле за 550 миллионов рублей, хотя девять месяцев назад цена была ровно на миллиард выше. Причина — не покупают.

При этом фасад здания полностью передает атмосферу Таиланда, а внутри дома есть все для полноценного отдыха: семь просторных спален, спа-зона с крытым бассейном, несколько видов саун, массажные кабинеты и тренажерные залы. От роскоши в 1,8 тысячи квадратных метров дух захватывает, только вот она никому не нужна.

Иначе поступил в такой ситуации бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин. Его коттедж площадью 378 квадратных метров ищет нового хозяина с 2023 года. В 2024 году цена составляла 150 миллионов рублей. Теперь же она выросла до 170 миллионов рублей.

Вот и пустует особняк с шестью комнатами, бассейном и сауной на участке на питерской земле. По мнению экспертов, именно стоимость является главной причиной, по которой объект не находит покупателя.

«Третий момент — продавец и покупатель в разных эмоциональных состояниях. <…> Продавец часто привязан к объекту — он здесь жил, создавал, инвестировал, вдыхал в стены себя», — рассказала Юсова.

Покупатель же, приобретая элитное жилье, действует прагматично. Для него важно удобство, статус и долгосрочная ценность. Только при этих составляющих он купит недвижимость от знаменитости.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) пожаловалась, что не может продать квартиру из-за скандала с народной артисткой России Ларисой Долиной. По ее словам, она хотела помочь детям обзавестись жильем и наткнулась на сложности. Вместо того, чтобы спокойно продать недвижимость, певица вынуждена была доказывать собственную добросовестность и психическую устойчивость.

Звезда признавалась, что после «эффекта Долиной» некоторые покупатели недвижимости подозревают всех артистов в склонности к махинациям. Не прочь прямолинейно высказаться, Слава не умолчала и этот момент с квартирой. Она адресовала знаменитой коллеге по сцене саркастическую благодарность, высказав «большое-пребольшое спасибо».

