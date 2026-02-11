Вулкан Майон начал извергаться на острове Лусон на Филиппинах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Domcar C. Lagto

За четыре столетия он извергался более 50 раз. Сейчас его активность нарастает.

Почти две тысячи человек покинули свои дома на Филиппинах. На острове Лусон проснулся вулкан. Более 30 населенных пунктов засыпало пеплом и накрыло густым дымом.

За четыре столетия вулкан Майон извергался более 50 раз. Сейчас его активность нарастает. С начала февраля он уже выбросил 22 миллиона кубометров лавы.

Сейсмологи и вулканологи внимательно наблюдают. Зону эвакуации могут расширить, жителям еще нескольких районов посоветовали быть готовыми уехать в безопасное место.

Как ранее писал 5-tv.ru, на Сицилии зафиксировали активность вулкана Этна, в нескольких населенных пунктах выпал пепел. Во время пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, которое достигло в высоту порядка 400 метров. При этом столб пепла поднимался на несколько километров, после чего его ветром разносило на запад и юго-запад региона.

