Торговля не по правилам: почти весь кофе в России продают с нарушениями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Больше всего проблем выявили при дистанционной торговле.

Почти весь кофе в России продают с нарушениями. Как сообщили «Известия», к такому выводу пришли в организации по защите прав потребителей.

В ходе проверки они выявили больше всего проблем при дистанционной торговле. На упаковке не указывают изготовителя и срок годности. А 60% кофе продают без единого знака обращения на территории ЕАЭС. Это значит, что его не проверяли на соответствие техническим регламентам и безопасность продукции не может быть подтверждена.

Теперь общественники подготовили обращение в правительство, в котором просят принять меры по пресечению нелегального оборота кофе.

Как ранее писал 5-tv.ru, погодные аномалии повлияли на урожай кофе, который с каждый годом становится все меньше. В результате цены на арабику резко взлетели до исторических максимумов, чем уже воспользовались нечестные производители. Напиток перестал быть незаметной статьей расходов.

