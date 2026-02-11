Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Клубы жестко пытаются бороться с незванными тренерами, но под раздачу попадают и простые посетители.

Тренеры-самозванцы заполнили спортивные клубы. Новая волна скандалов, облетела сразу несколько российских регионов. Не имея никакого спортивного образования, эти фитнес-инструкторы незаконно проводят занятия и зарабатывают деньги. Клубы достаточно жестко пытаются бороться с такими тренерами — блокируют абонементы, вводят новые правила посещения.

Но под раздачу все чаще попадают и простые посетители, ведь любой совет и помощь на тренажере может стать поводом для разбирательства. В тонкости тренировочного процесса погрузился корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Спустя год занятий в фитнес-клубе Сергею вдруг блокируют карту. Руководство, по словам Сергея, посчитало, что он тренировал других посетителей, что запрещено. Для этого есть штатные сотрудники.

«Я занимался с парнишкой и просто помогал, и сам занимался. То есть полноценный подход делаешь, после этого человек повторяет. Как правило, так в дуэте люди и занимаются, то есть по очереди», — заявил мужчина.

А ведь в соцсетях масса похожих случаев. Вот две подруги пришли вместе позаниматься. Не смущает фитнес-клубы даже супружеский статус. Помогать запрещают всем. Ситуации всегда похожи. Исход тоже одинаковый — грозятся выгнать.

«Подруга начинает выполнять упражнения. Я ей подсказываю просто с целью того, чтобы не как-то ее научить, не как будто я ее тренирую, а просто чтобы она не травмировалась. К нам подходит сотрудник, еачинает говорить, что если мы не прекратим, то нас могут выгнать, аннулировать наш абонемент», — поделилась посетитель фитнес-клуба Мария Карасева.

Но часто возникают реальные случаи, когда люди тренируют других посетителей, причем за деньги.

«Конечно, это риск того, что у человека нет образования, нет курсов, его нигде не взяли, и он решил вот таким способом заработать. Вчера еще работать менеджером по продажам автомашин. А сегодня уже стать тренером», — пояснил основатель фитнес-клуба Илья Козлов.

Не выгодно это и для самих клубов: пока одни зарабатывают на чужом оборудовании, штатные сотрудники стоят без дела. Мотивация тренажерных залов обоснована, поэтому стараются себя обезопасить.

В большинстве фитнес клубов указано в правилах — запрещено проводить тренировки. Формулировки могут быть разные, поэтому тут открывается та самая тонкая грань.

В клубе, где занимался Сергей, не сразу и поймешь, что именно расценивается, как тренерская деятельность.

«Запрещено <…> оказывать помощь членам клуба во время тренировочного процесса и/или контролировать тренировочный процесс», — говорится в правилах клуба.

Проводил тренировки или советовал другу — это уже определяет сам фитнес-клуб.

«Ключевой фактор — это многоразовость вот этих советов, многоразовость помощи в тренировочном процессе и более активное участие в нем, нежели у самого посетителя. Тот кто выбирает к каким упражнениям подойдет другое лицо, фактически он выполняет тренерскую функцию», — пояснил юрист Илья Пакконен.

Тонкая грань сразу стирается, как только поступает выгодное предложение. В телефонном разговоре с потенциальным клиентом Сергей был совсем не против проводить персональные тренировки. Но нас убеждает — оснований для блокировки карты не было, в тот раз все было безвозмездно. Да и наставлений, как таковых, говорит не давал.

Фитнес-клуб не ответил на наш официальный запрос. Живое общение тоже не задалось.

«Я не буду давать никаких комментариев, имею на это полное право!» — заявила представитель клуба.

Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. Может быть им расскажут, пересек ли Сергей ту самую грань.

