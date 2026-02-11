«Известия»: рыночная ипотека доступна лишь одному из шести россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На покупку типовой квартиры площадью 40 квадратных метров могут претендовать лишь те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Рыночная ипотека на готовое жилье доступна только одному из шести россиян.

«Известия» подсчитали, что на покупку типовой квартиры площадью 40 квадратных метров могут претендовать лишь те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Но и при таком доходе заемщику нужен первоначальный взнос более 40% от стоимости квартиры, а это свыше двух миллионов рублей. Только тогда ежемесячный платеж будет меньше половины зарплаты, и кредит скорее всего одобрят.

В такой ситуации россияне могут рассчитывать на льготные программы, в первую очередь на семейную ипотеку. Но и здесь уже обсуждают повышения ставки до 10% для семей с одним ребенком.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в России с 1 февраля можно будет взять только один кредит по семейной ипотеке. Теперь действует строгое правило: одна семья — одна льготная ипотека. Нововведения не распространяются на ипотеку, оформленную до 1 февраля. Но если договор подписывается с 1 февраля, то будут применяться новые условия, даже если заявка была подана в январе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.