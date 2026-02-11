Российские полицейские выступают на международных соревнованиях сил спецназа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
Уже в первый день россияне показали уверенный результат.
Российские полицейские выступают на международных соревнованиях спецназа. И уже в первый день показали уверенный результат. В зачете по стрельбе и штурму — наши специалисты заняли третье место.
Всего участие принимают 109 команд из 48 стран. Среди основных конкурентов — Казахстан, Таиланд и Китай.
Прежде Россия на подобных соревнованиях неоднократно завоевывала медали.
