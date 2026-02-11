Российские полицейские выступают на международных соревнованиях сил спецназа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Уже в первый день россияне показали уверенный результат.

Российские полицейские выступают на международных соревнованиях спецназа. И уже в первый день показали уверенный результат. В зачете по стрельбе и штурму — наши специалисты заняли третье место.

Всего участие принимают 109 команд из 48 стран. Среди основных конкурентов — Казахстан, Таиланд и Китай.

Прежде Россия на подобных соревнованиях неоднократно завоевывала медали.

