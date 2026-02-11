Развод без брака: тайна семейного конфликта Алии и Александра Галицких

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

О семейной жизни миллиардера и его бывшей жены вне суда практически ничего неизвестно.

В запутанной семейной драме миллиардера Александра Галицкого вскрылись новые подробности. Эта история облетела всю страну после новостей о смерти бывшей жены предпринимателя в изоляторе временного содержания. Там Алия Галицкая оказалась из-за того, что якобы вымогала у мужа после развода более 11 миллиардов рублей.

Но на первом же судебном заседании выяснилось: никакого брака вовсе не было. Как такое могло случиться, узнал корреспондент "Известий" Павел Пономарев.

Заседание началось с опозданием и длилось почти час. Раздел имущества супругов Галицких проходило без камер. Особый резонанс ему придал не только вопрос о судьбе многомиллионных активов, но и трагическое обстоятельство. Бывшая супруга миллиардера Алия Галицкая скончалась в изоляторе временного содержания всего за несколько дней до начала слушаний.

По версии следствия, она требовала от экс-супруга 150 миллионов долларов, заявив, что якобы за эту сумму не будет обнародовать компромат на него. Вскоре против женщины возбудили уголовное дело и поместили в изолятор.

О семейной жизни миллиардера и его бывшей жены вне суда практически ничего неизвестно. Из 15 лет возможных отношений публике доступны лишь дата брака и факт наличия детей. В интернете нет даже их совместных фотографий. По одной из версий, Александр и Алия стали мужем и женой в 2010 году, их расписали в США.

Крупный бизнесмен Александр Галицкий построил целое состояние на вкладах в молодые и быстрорастущие компании. В 2008 году он учредил фонд в Калифорнии. С 2020 года входил в совет директоров крупного российского банка, но в 2023 оставил пост. В этом же году в отношениях начался разлад, о чем Алия рассказывала в социальных сетях.

"Я сейчас прохожу один из самых сложных периодов жизни – развод. Я была домохозяйкой 14 лет, двое детей несовершеннолетних. Может, есть какие-то сообщества психологической взаимовыручки?" – говорится в одном из сообщений Галицкой, опубликованном 20 января 2023 года.

Окончательно супруги развелись в марте 2025 года. Алия Галицкая забрала с собой детей и переехала в Подмосковье. Две дочери прожили с ней около трех месяцев, затем, по некоторой информации, Александр Галицкий забрал их у бывшей жены и увез в неизвестном направлении. Одновременно с этим он запросил через суд алименты. Алия подготовила встречный иск о разделе совместно нажитого имущества, но вскрылись интересные подробности.

"Нами были представлены документы из американского суда, который мы провели в октябре-ноябре, по которому стало понятно, что брака нет. Брак признан недействительным. Соответственно, не было ни брака, ни развода. Если не было ни брака, ни развода – не было возможности даже у Галицкой что-либо делить", – подчеркнул адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

Тем не менее, имущество миллиардера арестовали. Несколько квартир в элитных районах Москвы, загородный коттедж и парковочные места оценили практически в полмиллиарда рублей, хотя адвокаты Алии считают, что рыночная стоимость в три раза выше. Разделить имущество должны были сегодня, однако в деле появился новый поворот.

"Заявление о возбуждении дела на нее написал бывший супруг, с которым у нее был долгий, затяжной, тяжелый конфликт. Ей избирают самую жестокую меру пресечения. Это не просто нетипично, это нарушает те принципы, о которых много лет говорил Верховный суд", — пояснила правозащитница Ева Меркачева.

Вероятно, Алия Галицкая прекрасно понимала, что может оказаться за решеткой и получить реальный срок. По уголовному делу ей грозило до 15 лет лишения свободы, поэтому незадолго до этого она начала распродавать свое имущество. После развода Галицкая выставила на продажу загородную виллу. Гектар земли в живописном месте под Истрой она оценила в полмиллиарда рублей.

Не исключено, что Алия Галицкая хотела бежать за границу от бывшего мужа. При обысках в ее доме обнаружили два действующих румынских паспорта и паспорт Республики Вануату. Свой день рождения миллиардер провел в кабинете следователя и покинул его в статусе потерпевшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.