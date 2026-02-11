Особенный вопрос: можно ли сдавать ипотечную квартиру?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Удивительно, но споры между банками и заемщиками из-за аренды возникают редко.

В соответствии с российским законодательством, прямого запрета на сдачу в аренду ипотечной квартиры для заемщика нет. Это же право гражданина подтверждает и судебная практика, включая решение Верховного суда. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказал риелтор Руслан Сырцов.

«Однако на практике банки часто включают в кредитный договор ограничивающие условия. Как правило, сдача в аренду либо прямо запрещена, либо разрешена только с письменного согласия банка», — отметил эксперт.

Если такой пункт в договоре отсутствует, что бывает крайне редко, у заемщика нет формальных ограничений. Чтобы получить согласие от банка, заемщику, как правило, необходимо направить уведомление с данными арендатора и проектом договора. Банки обычно не препятствуют сдаче, особенно если заемщик привел убедительные аргументы. Например, что арендный доход поможет в погашении кредита.

Ограничения на аренду не коснутся и жилья в рамках льготных ипотечных программ (семейной, IT и других). Другое дело — использование материнского капитала. Сдача купленной с его помощью квартиры может вызвать вопросы у органов опеки, если это ухудшит условия проживания ребенка.

Тем не менее, как показала практика, споры между банками и заемщиками из-за аренды возникают редко. Банки не всегда имеют возможности для тотального контроля залоговых квартир. Кроме того, стоит понимать, что значительная часть рынка частной аренды существует в «серой» зоне, где факт сдачи не афишируется.

