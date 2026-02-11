«Мста-С» уничтожила четыре пункта управления дронами ВСУ в Харьковской области

Для ударов применили высокоточные корректируемые снаряды «Краснополь».

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил четыре замаскированных пункта управления беспилотниками с личным составом подразделений Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области.

Получив координаты целей, расчет прибыл на позицию и беглым огнем из орудия калибра 152 мм уничтожил пункты управления БПЛА украинских боевиков. Для гарантированного поражения приоритетных объектов, включая пункты управления ударными дронами R-18, применяли высокоточные корректируемые снаряды «Краснополь».

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА войск беспилотных систем в режиме реального времени, подтвердили точное и эффективное поражение всех выявленных целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

